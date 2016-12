Polacy wydadzą więcej na prezenty świąteczne niż w ubiegłym roku

Aż 70 proc. rodaków zamierza w tym roku obdarować najbliższych prezentami świątecznymi. Polacy przy ich wyborze coraz częściej kierują się oczekiwaniami obdarowywanych (83 proc.) - w ubiegłym roku planowali je uwzględniać w 77 proc. Kolejnymi kryteriami zakupowymi są wysoka jakość prezentów (53 proc.), promocje świąteczne (52 proc.) i niska cena (35 proc.). Co czwarta osoba (24 proc.) duże znaczenie przywiązuje do reputacji marki, a co piąta - do polskiego pochodzenia produktów (19 proc.).

Zdaniem prof. UW Dominiki Maison, eksperta ds. zachowań konsumenckich z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskane wyniki potwierdzają tezę, że jakość produktu to nie wszystko. Coraz większego znaczenia nabiera reputacja marek i firm oraz etnocentryzm konsumencki, nazywany także patriotyzmem gospodarczym.

Polacy zamierzają w bieżącym roku wydać więcej pieniędzy na prezenty świąteczne niż rok temu. Ponad połowa badanych, planujących zakup upominków (51 proc.), deklaruje kupić prezenty za ponad 300 zł (w 2015 roku takie wydatki planowało 46 proc.). Pozostali respondenci chcą zmieścić się w kwocie 101-300 zł (37 proc) lub do 100 zł (12 proc.).

Do najczęściej planowanych prezentów należą zabawki dla dzieci (46 proc.), perfumy (45 proc.), kosmetyki (44 proc.), odzież (40 proc.), książki (29 proc.) i biżuteria (24 proc.). Zaledwie 1 proc. Polaków zamierza obdarować bliskich meblami, komputerem stacjonarnym, biletem do kina, akcesoriami erotycznymi czy aparatem fotograficznym.

Większość badanych (83 proc.) planuje kupić prezenty choinkowe najpóźniej do końca drugiego tygodnia grudnia. Nie brakuje także osób, które zakupy zostawią na ostatnią chwilę, tuż przed Wigilią (6 proc).

Badanie zostało zrealizowane dla Fundacji na rzecz reputacji marki „Premium Brand” przez agencję badawczą Maison&Partners na panelu Ariadna w dniach 25-29 listopada br. na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1075 osób, metodą CAWI. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania.

Szczegółowy raport z badania zwyczajów zakupu prezentów świątecznych 2016 można pobrać ze strony Fundacji Premium Brand: www.premiumbrand.com.pl/aktualnosci.