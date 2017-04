Świętuj Dzień Marchewki razem z Delectą

Każde święto - nawet to nietypowe - jest doskonałą okazją do przygotowania wyjątkowego wypieku. W Dniu Czekolady (12 kwietnia) warto sięgnąć po sprawdzony przepis na brownie, na Światowy Dzień Jabłka (28 września) można stworzyć szarlotkę pachnącą cynamonem. A co zrobić na… Dzień Marchewki, który obchodzony jest 5 kwietnia? Z pomocą przychodzi marka Delecta.