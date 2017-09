Grześki wracają do szkoły nowym miniserialem

Miniserial „Grześki wracają do szkoły” opowiada o sympatycznej rodzinie, której wafle Grześki pomagają wrócić do szkolnej, powakacyjnej rzeczywistości. Zabawne sytuacje są efektem entuzjazmu ojca Grzegorza i dociekliwości syna Grzesia. W produkcji główne role grają Magdalena Stużyńska-Brauer, Rafał Królikowski i Leopold Mikienko. Sponsorem piętnastoodcinkowego cyklu jest marka wafli impulsowych Grześki.

„Grześki wracają do szkoły” to pełen wesołych sytuacji i zabawnych dialogów serial o kochającej się rodzinie. Tata Grzegorz i syn Grześ to najlepsi przyjaciele, mający skłonność do popadania w drobne tarapaty, z których wyciąga ich mama. Skąd my to znamy?;) Pomysłowość chłopaków jest kosmiczna, dlatego moja bohaterka musi ich czasem sprowadzić na ziemię. Wierzę, że nasz pogodny serial osłodzi powrót do szkoły i jesienne popołudnia – mówi aktorka Magdalena Stużyńska-Brauer, serialowa Mama.

Mój bohater, Grzegorz udowadnia, że w każdym dorosłym mieszka dziecko, którym kiedyś był. Uwielbia wygłupy i zabawy z synem i jego kolegami, chociaż - z uwagi na swój wiek i pozycję społeczną – stara się tego za mocno nie okazywać. Nasz serial „Grześki wracają do szkoły” doskonale pokazuje, że poczucie humoru i krótkie chwile codziennej beztroski ułatwiają budowanie pozytywnych relacji rodzinnych – dodaje aktor Rafał Królikowski, serialowy Tata.

Miniserial „Grześki wracają do szkoły” to oryginalny koncept promocji Grześków, wpisujący się w strategię komunikacji marki. Nasze produkty kolejny raz sprzyjają budowaniu mocnych więzi rodzinnych oraz serdecznych relacji między pokoleniami. W każdym, niezależnie od wieku, drzemie dziecięcy pierwiastek, na którego obudzenie i odkrycie pozwalają chrupiące wafle impulsowe Grześki – wyjaśnia Beata Telega, Category Brand Manager w Colian Sp. z o.o.

Czterominutowe odcinki emitowane będą od poniedziałku do piątku od 11 do 29 września o godz. 17.55 na antenie telewizji Polsat. Serial zobaczą również widzowie Telewizji WP i użytkownicy serwisów Grupy Wirtualna Polska – będą mogli go oglądać od 13 września (premiera o godz. 9.00, a powtórki o godz. 16.45).

Za kreację i produkcję serialu odpowiada agencja Aldentro. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.