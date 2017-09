Zdrowe, drugie śniadanie do szkoły

Początek roku szkolnego to znakomita okazja do zwrócenia uwagi na to, czym zajadają się dzieci w trakcie przerw między lekcjami. Drugie śniadanie nie musi oznaczać „nudnych” kanapek. Zatem co zapakować dziecku do szkoły, aby było smacznie, zdrowo i kolorowo?