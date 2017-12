Wystrzałowe drinki z Helleną

Drinki z powodzeniem rozkręcą każde przyjęcie. Warto znać kilka sprawdzonych przepisów na koktajle, które zaimponują gościom i wprawią wszystkich w szampański nastrój. Drinki z autentycznie najlepszą Oranżadą Hellena i wyśmienitymi napojami gazowanymi Hellena idealnie sprawdzą się podczas tańców oraz imprezowych szaleństw. Musujące koktajle orzeźwią nawet najbardziej rozgrzane towarzystwo. Hellena rekomenduje sprawdzone przepisy:

Pani Hellena

Wódka (40 ml)

Campari (40 ml)

Schłodzona Czerwona Oranżada Hellena w szklanej butelce (80 ml)

Hellena w szklanej butelce (80 ml) Pomarańcza (1 sztuka)

Kruszony lód (1 duża garść)

Cynamon mielony np. Appetita (1 szczypta)

Na płaskim talerzu mieszamy cynamon z odrobiną soku z pomarańczy. W mieszance zanurzamy krawędzie szklanki koktajlowej typu hurricane. Do ozdobionej szklanki wlewamy wódkę, dodajemy campari, następnie wsypujemy kruszony lód i wrzucamy ćwiartkę pomarańczy. Całość zalewamy do pełna schłodzoną Czerwoną Oranżadą Hellena. Pozostałą część pomarańczy wykorzystujemy do ozdoby.

CocoShock

Malibu (40 ml)

Mleko kokosowe (50 ml)

Schłodzona Biała Oranżada Hellena w puszce (75 ml)

Hellena w puszce (75 ml) Sok z ćwiartki limonki

Kostki lodu

Malibu, mleko kokosowe, schłodzoną Białą Oranżadę Hellena, sok z limonki i kostki kodu mieszamy w shakerze. Całość podajemy w łupinie kokosa albo szklance do margarity.

Yellowstone

Tequila gold (40 ml)

Likier blue curacao (25 ml)

Schłodzona Żółta Oranżada Hellena w butelce PET

Hellena w butelce PET Pomarańcza (ćwiartka)

Kruszony lód

Do szklanki do whisky wlewamy tequilę gold, likier blue curacao, całość dopełniamy kruszonym lodem i dodajemy ćwiartkę pomarańczy. Drinka zalewamy schłodzoną Żółtą Oranżadą Hellena.

Słodki Lemon

Wódka (50 ml)

Triple sec (30 ml)

Schłodzony Lemon Hellena (100 ml)

Hellena (100 ml) Sok z limonki (kilka kropel)

Kostki lodu

Do wysokiej i wąskiej szklanki (typu highball) wrzucamy kilka kostek lodu. Wlewamy wódkę, likier triple sec i całość zalewamy schłodzonym napojem gazowanym Lemon Hellena. Na koniec dodajemy kilka kropel soku z limonki i mieszamy.

Tajemniczy gość

Biały rum (50 ml)

Likier cointreau (20 ml)

Limonka (ćwiartka)

Brązowy cukier (0,5 łyżeczki)

Schłodzony Tonic Hellena (70 ml)

Hellena (70 ml) Kruszony lód (1 garść)

Do szklanki do whisky wrzucamy rozgniecioną limionkę i mieszamy ją z brązowym cukrem. Wlewamy biały rum, likier cointreau. Dodajemy garść kruszonego lodu. Całość zalewamy schłodzonym napojem gazowanym Tonic Hellena.

Chuda Hela

Whisky (50 ml)

Sok żurawinowy (50 ml)

Schłodzona Oranżada Hellena FIT (35 ml)

Hellena FIT (35 ml) Kostki lodu

Do szklanki do whisky wrzucamy kilka kostek lodu. Dodajemy whisky, sok żurawinowy, a na koniec schłodzoną Oranżadę Hellena FIT.

Musujący arbuz

Arbuz (150 g i kawałek na przybranie)

Schłodzona Oranżada Hellena FIT (100 ml)

Hellena FIT (100 ml) Sok z połówki cytryny

Miód (1 płaska łyżeczka)

Kostki lodu

Arbuza, schłodzoną Oranżadę Hellena FIT, sok z połówki cytryny, miód i kostki lodu mieszamy w shakerze. Podajemy w długiej szklance o cylindrycznym kształcie typu long drink. Przybieramy kawałkiem arbuza.

Zachodzące słońce

Syrop grenadina (20 ml)

Schłodzona Biała Oranżada Hellena w szklanej butelce (125 ml)

Hellena w szklanej butelce (125 ml) Wisienka koktajlowa

Kruszony lód

Do szklanki do whisky wlewamy syrop grenadina, wypełniamy szklankę kruszonym lodem. Całość zalewamy schłodzoną Białą Oranżadą Hellena. Ozdabiamy wisienką koktajlową.