W walce o odporność, jedz bakalie!

Amerykańscy naukowcy uznali orzechy włoskie za najzdrowsze ze wszystkich orzechów. Podobnie jak ryby, orzechy włoskie zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a już 3 sztuki pokrywają dzienne zapotrzebowanie organizmu na kwasy z grupy omega-3. To szczególnie cenny składnik, który pomaga obniżyć poziom złego cholesterolu, działa przeciwzakrzepowo i przeciwzapalnie. Orzechy włoskie Siesta warto wprowadzić do codziennej diety także ze względu na obecną w nich L-argininę, skuteczną w profilaktyce chorób serca i kwas elagowy, który podnosi odporność organizmu. Zamiast batonika, lepiej zabrać do biura garść orzechów – skutecznie poprawiają humor, będąc sprzymierzeńcem serotoniny, powszechnie zwanej hormonem szczęścia.

Migdały mają właściwości odkwaszające organizm. A jak wiadomo, zakwaszenie osłabia układ odpornościowy, wywołuje problemy z koncentracją oraz zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy. Migdały słodkie Siesta to także skarbnica witamin i minerałów (potas, magnez, wapń). Pod względem zawartości witaminy E, która występuje w nich w postaci alfa-tokoferolu, nie mają sobie równych wśród wszystkich orzechów. Związki zawarte w migdałach wykazują właściwości przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, pozytywnie wpływają na układ odpornościowy i nerwowy. Co więcej, gdy już dopadnie nas przeziębienie, warto chrupać migdały, które działają wykrztuśnie i pomagają zwalczać chrypkę.

Kto nie lubi rodzynek? To chyba najbardziej popularne bakalie. Suszone winogrona zawierają więcej kwasów organicznych niż świeże owoce, dlatego skuteczniej obniżają gorączkę i, jak się przypuszcza, zwalczają zakażenia. Regularne spożywanie nawet niewielkich ilości Rodzynek sułtanek, np. marki Siesta, korzystnie wpływa na pracę serca, kondycję skóry i odporność. Wszystko za sprawą bogactwa składników mineralnych (potas, miedź, magnez), błonnika oraz witamin z grupy B, C i E.

Wystarczy spożywać dziennie 3-7 orzechów włoskich, 5-8 migdałów i garść rodzynek, by dostarczyć organizmowi zauważalny zastrzyk dobrej energii. Warto wybierać z rozwagą i sięgać po bakalie tylko najwyższej jakości