„Podaruj serdeczności od Solidarnośc

Czekoladki i praliny najwyższej jakości to zawsze idealny pomysł na słodki upominek dla kochanych osób, który można podarować samodzielnie lub wraz z kwiatami. Wybierając ulubioną bombonierkę Solidarności spośród następujących: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia w Likierze, Czekoladowe Tajemnice lub L’Amour, co tydzień (od 8 stycznia do 11 marca) będzie można wygrać gotówkę (1 x 1 000 zł) i 10 bonów do poczty kwiatowej. Aby wziąć udział w konkursie, należy zachować paragon potwierdzający zakup i wysłać pod wskazany numer SMS z oryginalnymi życzeniami dla bliskiej osoby. Poza konkursem, przewidziano dodatkową niespodziankę dla konsumentów. Kupując bombonierkę, klient będzie mógł odebrać gratis okolicznościową pocztówkę.

W punktach sprzedaży detalicznej komunikację akcji wspierają dedykowane standy, z których konsumenci będą mogli sięgnąć po pocztówkę okolicznościową, a także ekspozytory i materiały POSM (wobblery, shelfstoppery).

Działania wystartują w handlu tradycyjnym 8 stycznia i potrwają do 11 marca 2018 r. Za organizację konkursu odpowiada Agencja Kore, działania PR realizuje Kolterman Media Communiactions.

Informacje o produktach:

Producent: Colian Sp. z o.o. Marka: Solidarność

Produkty:

Czekoladowe Tajemnice 238 g - ok.15,90 zł

L’amour 165 g – ok. 12,90 zł

Śliwka Nałęczowska 300 g – ok. 19,99 zł, 190 g – ok. 12,99 zł

Złota Wiśnia 306 g – ok. 19,99 zł, 190 g – ok. 12,99 zł