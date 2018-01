Dzień Zebry świętuj na słodko!

Dzisiaj polecamy przepis, jak krok po kroku upiec pyszną zebrę – ciasto, rzecz jasna! Przenikające się fale kakaowego i jasnego ciasta tworzą charakterystyczne pasy, imitujące wzór z grzbietu sympatycznego zwierzęcia. I tak, jak nie ma dwóch identycznych zebr, bo każda ma inny układ pasów na ciele, tak każde ciasto wychodzi inne! Przepis jest szybki i nieskomplikowany. Warto wypróbować!

Szybka zebra

Składniki:

3 łyżki kakao

4 jaja

150 g mleka

175 g masła

1 opakowanie ciasta jogurtowego Delecta

Sposób przygotowania:

Krok 1. Odmierz wszystkie składniki. Masło roztop i ostudź.

Krok 2. W wysokim naczyniu wymieszaj jaja z mlekiem, dodaj roztopione masło i zawartość opakowania ciasta jogurtowego. Miksuj na najwyższych obrotach przez 4 minuty.

Krok 3. Podziel ciasto na 2 części. Do jednej z nich dodaj kakao i zmiksuj.

Krok 4. Dwa rodzaje ciasta układaj naprzemiennie w foremce (dużej keksówce 35 cm lub okrągłej tortownicy). Ciasto wstaw do piekarnika nagrzanego do temp. 160−170˚C i piecz około 40−45 minut. Gotowe oprósz cukrem pudrem.

Informacja bazowa o produkcie Delecta

Ciasto jogurtowe Delecta z linii Duża Blacha zawiera naturalny jogurt. To propozycja dla całej rodziny lub wielu przyjaciół. Przygotujesz je szybko z dodatkiem podstawowych składników, które zawsze są w domu (jaja, masło, jogurt). Duża porcja pozwala otrzymać ok. 1 kg gotowego wypieku. To doskonała baza do kulinarnych eksperymentów - ciasto można przekładać kremami, konfiturami, dekorować polewą, cukrem pudrem. Podawać w postaci babeczek czy z owocami (brzoskwinie lub jabłka pokrojone w cienkie plasterki układa się na wierzchu ciasta przed pieczeniem).

Producent: Bakalland S.A.

Cena det.: ok. 7 zł /opakowanie 640 g.