Delecta poleca nowe Babeczki marchewkowe

Babeczki marchewkowe Delecta to pierwsze na rynku babeczki do domowego wypieku na bazie marchewki i mąki gryczanej. Szlachetne składniki, bogactwo aromatycznych przypraw i obniżona o 30% zawartość cukru to wyróżniki najnowszego produktu marki, dostępnego w linii z Serca Natury.