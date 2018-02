Buziaki i cytrynowe całuski!

Przepis na idealnie kruche, piegowate, maleńkie ciasteczka z delikatnym kremem poleca Delecta. Wystarczy odrobina chęci, kilka podstawowych składników i każdy, naprawdę każdy wyczaruje cytrynowe całuski, których, jak pocałunków, nie można sobie odmówić…

Cytrynowe całuski

Składniki

Ciasto:

1 opakowanie ciasta kruchego Delecta

1 jajo

100 g zimnej margaryny lub masła

2 łyżki niebieskiego maku Bakalland

Nadzienie:

sok wyciśnięty z 3 cytryn

skórka otarta z 2 cytryn

2 żółtka

2 jajka

200 g cukru pudru

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka oliwy lub masła

Sposób przygotowania:

Ciasteczka: Kratkę z wyposażenia piekarnika wyłóż papierem do pieczenia. Piekarnik nastaw na 200°C bez termoobiegu. Do wysokiej miski wsyp zawartość torebki z ciastem, dodaj jaja, margarynę i mak. Miksuj na wysokich obrotach przez 3 minuty. Wyrabiaj do połączenia składników w zwartą kulę. Ciasto rozwałkuj na grubość ok. 1 cm i wycinaj kieliszkiem lub małą foremką ciasteczka, a następnie układaj je na papierze do pieczenia. Całość wstaw do piekarnika na 20 minut, aż ciasteczka się zarumienią.

Krem: Sok z cytryny, cukier, mąkę, masło, skórkę oraz jajka i żółtka umieść w garnku na średnim ogniu i gotuj, cały czas energicznie mieszając przez 3-4 minuty. Jeśli zauważysz grudki, krem należy przetrzeć przez sitko lub zmiksować blenderem. Krem odstaw do wystudzenia.

Spód ciasteczek smaruj 1 łyżeczką kremu, a następnie przykrywaj drugim ciastkiem. Gotowe oprósz cukrem pudrem.

