Oranżada Hellena w nowej odsłonie

Oranżada Hellena poddała metamorfozie grafikę na opakowaniach swoich produktów. Marka umieściła na nich logotyp w formie kapsla. Zmiana dotyczy wszystkich napojów marki Oranżada Hellena, oranżady musującej w proszku, a także Galaretki czerwonej o smaku oranżady Hellena.

Logo w formie kapsla to oryginalny koncept, który budzi silne skojarzenia z Oranżadą Hellena. Celem zmiany jest unowocześnienie charakteru marki, budowanie siły jej brandingu, a przez to dalsze umacnianie jej wizerunku i zwiększenie zainteresowania konsumentów. Jest to jeden z etapów strategicznych działań dla marki Oranżady Hellena, realizowanych w zakresie jej wizerunku.

Produkty z nową szatą graficzną na opakowaniach pojawią się w sklepach już wiosną.

Hellena to polska marka, która od ponad 20 lat oferuje konsumentom szeroką gamę napojów i oranżad w wielu smakach. Łącząc tradycję z nowoczesnością, kreując nowe trendy, przywołuje jednocześnie wspomnienia beztroskiego dzieciństwa, które wypełniał smak bąbelkowej, orzeźwiającej oranżady. W portfolio marki znajdują się m.in. napoje gazowane w różnych smakach, Oranżada Hellena FIT, Oranżada Hellena YOO! z witaminami dla dzieci oraz owocowe napoje niegazowane w najbogatszej na rynku ofercie smakowej.