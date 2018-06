Produkty Colian nagrodzone w konkursach branżowych

Jedenasta edycja konkursu Przeboje FMCG kolejny raz wyłoniła największe rynkowe hity sprzedażowe. W kategorii „ciastka i wafle” tryumfowały Goplana Jeżyki Classic, które okrzyknięto Przebojem FMCG 2018. Wyróżnienia otrzymały: czekolada Goplana Oryginalna Mleczna 90 g w kategorii „czekolada w tabliczkach”, praliny Śliwka Nałęczowska 350 g w kategorii „praliny i bombonierki”, Grześki Mega kakaowe w czekoladzie deserowej 48 g w kategorii „batony i wafelki”, linia mini wafelków Grześki Tyci 140 g oraz linia Hellena Family+ w impulsowych formatach w kategorii „napoje gazowane i niegazowane”. Do tegorocznej edycji plebiscytu Przeboje FMCG zgłoszono ponad 600 produktów w 60 kategoriach. Wręczenie nagród miało miejsce 22 maja 2018 r. w warszawskiej Villi Foksal.

Czytelnicy miesięcznika Hurt&Detal po raz ósmy wskazali najlepsze produkty rynku FMCG, które w szczególny sposób wpłynęły na rozwój handlu detalicznego w Polsce i przyznali im nagrody Złoty Paragon 2018 – Nagroda Kupców Polskich. Nagrodzono firmę Colian, a w prestiżowym gronie liderów sprzedaży znalazły się produkty należących do niej marek. Colian otrzymał statuetkę Złoty Paragon – Nagrodę Kolegium Redakcyjnego - za wprowadzenie do oferty nowej kategorii – Lody – oraz za Lody Jeżyki Classic, Lody Grześki i Lody Oranżada Hellena. Wafelki Grześki Mega w czekoladzie deserowej 48 g zostały docenione w kategorii „batony i wafelki”, herbatniki BeBe Jutrzenka Petit Beurre w kategorii „ciastka”, a w kategorii „napoje” wyróżniono białą Oranżadę Hellena FIT 1,25 l. Do tegorocznej edycji plebiscytu Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich zgłoszono ponad 370 produktów w 61 kategoriach. Wyróżnienia przyznano podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 maja 2018 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie.

Przeboje FMCG to konkurs organizowany przez wydawcę magazynu branżowego Życie Handlowe. O wyborze laureatów decydowały głosy jury, składającego się z profesjonalistów branży FMCG, a także detalistów – właścicieli i pracowników sklepów. Złoty Paragon – Nagroda Kupców Polskich to organizowany przez miesięcznik Hurt&Detal konkurs, nagradzający najlepsze produkty i usługi rynku FMCG. Laureatów wskazują detaliści, właściciele sklepów spożywczych oraz wielobranżowych z całej Polski. Nadzór nad konkursem sprawuje instytut badawczy TNS Polska.