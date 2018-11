Śliwka Nałęczowska sponsorem Róż Gali

Śliwka Nałęczowska znana z tego, że smakuje wybornie została sponsorem tegorocznej gali finałowej plebiscytu Róże Gali, jaka odbyła się 19 listopada w Warszawie. Marka zaprezentowała się na tym prestiżowym wydarzeniu, podkreślając tym samym swoją przynależność do segmentu premium.

Śliwka Nałęczowska Solidarności to kultowe polskie praliny, które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród konsumentów od ponad 50 lat. W ostatnim czasie marka z sukcesem pojawia się w świecie kultury, sztuki i mody w roli sponsora lub partnera. Inicjuje także własne projekty, jak chociażby konkurs Design by Śliwka Nałęczowska, adresowane do pasjonatów sztuk wizualnych i dizajnu. Te strategiczne działania pozwalają wprost komunikować prestiżowy i nowoczesny charakter Śliwki Nałęczowskiej. Marka doskonale odnajduje się w kontekście wydarzeń o charakterze kulturalnym i lifestylowym.

Tegoroczna gala finałowa Plebiscytu Róże Gali odbyła się w warszawskim Ufficio Primo. Wśród laureatów nagród, wręczonych w kategoriach: Film, Teatr, Muzyka, Książka, Debiut, Online, znaleźli się m.in. Janusz Gajos, Borys Szyc, Daria Zawiałow czy Joanna Kulig, (która odebrała Nagrodę Specjalną).

Śliwka Nałęczowska towarzyszyła uczestnikom eventu podczas części oficjalnej i afterparty. Logo marki wyeksponowano na nośnikach wizualnych oraz w przestrzeni wydarzenia. Zaproszeni goście i gwiazdy mogli skosztować pralin oraz odpocząć w stylowym „śliwkowym kąciku”.