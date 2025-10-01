Czy widzę w kuli… rozterki małżeńskie? Grześki wracają z wróżką w nowym spocie Bonus Paki!

Wraz z początkiem października br. Grześki kontynuują komunikację Bonus Paki, pozostając w zabawnym klimacie przepowiedni. W 15-sekundowym spocie, emitowanym w największych stacjach telewizyjnych, ponownie pojawia się niezrównana wróżka. Z typowym dla siebie dystansem zagląda w szklaną kulę, żartobliwie komentuje małe rodzinne różnice zdań, a przy tym przypomina o nowej ofercie.

- Postać wróżki świetnie oddaje charakter naszej kampanii: pełnej luzu, przewrotnego poczucia humoru oraz charakterystycznej lekkości, z której marka jest znana. W spocie mąż pyta: „Zyskam coś przepraszając żonę, chociaż to ja miałem rację?”, a w odpowiedzi słyszy: „Oczywiście, kochany – spokój, ale najwięcej zyskasz w jej oczach, kupując Grześki Bonus Paki”. Drobne domowe nieporozumienia? Każdy je zna. A że „wróżkowy” koncept zyskał sympatię fanów marki, jego kontynuacja była naturalnym wyborem - komentuje Joanna Kąkol, Rzecznik Prasowy firmy Colian.

Całościowy nadzór nad akcją po stronie marki sprawuje Kamil Wójcik – Brand Manager marki Grześki, natomiast działaniami digitalowymi kieruje Małgorzata Stepaniuk – Digital Manager w Colian. Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii oraz przygotowanie materiałów odpowiada NAV agency. Spot wyprodukował Spokój Film, a jego reżyserem jest Miłosz Sakowski. Planowaniem i zakupem mediów zajmuje się dom mediowy Initiative. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications.