Appetita wystartowała z nowym konkursem „Poczęstuj Mikołaja i… WYGRAJ!”

Marka Appetita zaprasza do udziału w świątecznym konkursie „Poczęstuj Mikołaja i… WYGRAJ!”, który łączy kreatywność z kulinarną zabawą i zachęca do tworzenia wyjątkowych potraw inspirowanych grudniową atmosferą. Uczestnicy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody, w tym m.in. 3 urządzenia Thermomix™ 7, 10 frytownic beztłuszczowych Tefal Silent Technology oraz 20 bonów do marketów Dino o wartości 500 zł, a także zestawy przypraw Appetita.
2025-12-01, 09:54

Od 24 listopada do 28 grudnia br. potrwa świąteczna aktywacja konsumencka marki Appetita. Aby do niej dołączyć, wystarczy kupić w sieci Dino co najmniej dwie przyprawy Appetita w mniejszych opakowaniach, przygotować potrawę, którą w tym roku zostałby poczęstowany Święty Mikołaj, a następnie sfotografować ją z widocznymi przyprawami. Zgłoszenie - zdjęcie oraz dokończenie zdania „W tym roku poczęstuję Mikołaja…” - należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku. Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim oryginalność, interpretację świątecznego klimatu oraz atrakcyjność wizualną przygotowanych propozycji.

Zachęcamy do kulinarnej fantazji i przygotowywania świątecznych rarytasów, które oddają klimat tego wyjątkowego czasu. Chcemy pokazać, że przyprawy Appetita potrafią pobudzić wyobraźnię i inspirują do tworzenia dań pełnych charakteru - nawet tych przeznaczonych specjalnie dla Świętego Mikołaja - podkreśla Joanna Kąkol rzecznik prasowy Colian.

Kampania promująca konkurs obejmuje działania w mediach społecznościowych oraz komunikację online. Szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronie smakistyl.pl oraz na profilu Appetita. Smak i Styl na Facebooku.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Appetita

