Bez czekolady, a robią robotę. Grześki ruszają z wakacyjną kampanią 360°

Wraz z początkiem maja br. marka Grześki rozpoczęła szerokozasięgowe działania promujące Grześki bez czekolady, idealnie wpisujące się w sezon podróży, spontanicznych wyjazdów i wspólnych chwil z bliskimi. Komunikacja podkreśla chrupiący charakter produktów, ich kakaowy smak oraz wygodny format, który łatwo zabrać ze sobą. To propozycja stworzona na cieplejsze dni - praktyczna, poręczna i gotowa wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki zastrzyk energii.

Działania prowadzone będą przez całe lato zarówno w mediach tradycyjnych, jak i kanałach digitalowych. W czerwcu i lipcu marka pojawi się z komunikacją outdoorową na trasach w całej Polsce, a także podczas wybranych wydarzeń plenerowych.

- Sezon letni to dla nas naturalny moment, aby mocniej wyeksponować produkty Grześki bez czekolady. Obserwujemy, że w okresie wyjazdów i aktywności outdoorowych konsumenci chętniej sięgają po przekąski wygodne do zabrania ze sobą, które sprawdzają się w podróży, podczas spacerów czy spontanicznych wyjazdów. Tegoroczna komunikacja odpowiada właśnie na te potrzeby, jednocześnie pozostając spójna z charakterem platformy „Każdy ma swoje Grzeszki” - podkreśla Wojciech Gańko Marketing Manager w firmie Colian.

Doradztwo w zakresie public relations zapewnia Kolterman Media Communications.