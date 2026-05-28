Bez czekolady, a robią robotę. Grześki ruszają z wakacyjną kampanią 360°
Marka Grześki, należąca do firmy Colian, wystartowała z nową odsłoną działań realizowanych w ramach platformy „Każdy ma swoje Grzeszki”. Tegoroczna komunikacja koncentruje się na szerokiej ofercie produktów Grześki bez czekolady. Aktywności obejmują m.in. telewizję, VOD, digital, prasę, OOH oraz eventy.
2026-05-28, 11:06

Wraz z początkiem maja br. marka Grześki rozpoczęła szerokozasięgowe działania promujące Grześki bez czekolady, idealnie wpisujące się w sezon podróży, spontanicznych wyjazdów i wspólnych chwil z bliskimi. Komunikacja podkreśla chrupiący charakter produktów, ich kakaowy smak oraz wygodny format, który łatwo zabrać ze sobą. To propozycja stworzona na cieplejsze dni - praktyczna, poręczna i gotowa wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szybki zastrzyk energii.

Działania prowadzone będą przez całe lato zarówno w mediach tradycyjnych, jak i kanałach digitalowych. W czerwcu i lipcu marka pojawi się z komunikacją outdoorową na trasach w całej Polsce, a także podczas wybranych wydarzeń plenerowych.

- Sezon letni to dla nas naturalny moment, aby mocniej wyeksponować produkty Grześki bez czekolady. Obserwujemy, że w okresie wyjazdów i aktywności outdoorowych konsumenci chętniej sięgają po przekąski wygodne do zabrania ze sobą, które sprawdzają się w podróży, podczas spacerów czy spontanicznych wyjazdów. Tegoroczna komunikacja odpowiada właśnie na te potrzeby, jednocześnie pozostając spójna z charakterem platformy „Każdy ma swoje Grzeszki” - podkreśla Wojciech Gańko Marketing Manager w firmie Colian.

Doradztwo w zakresie public relations zapewnia Kolterman Media Communications.

KONTAKT / AUTOR
Beata Kolterman
ZAŁĄCZNIKI
kampania.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Kolterman Media Communications
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.