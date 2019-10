Familijne jesienne aktywności w telewizji i kinach

Działania wspierające markę Familijne zaplanowano na okres od września do listopada br. W ramach współpracy z „Kołem Fortuny”, kosze wafli Familijnych będą wręczane zwycięzcom odcinków, emitowanych na antenie TVP2 do końca listopada br. Komunikacyjnie działania dopełnią emisje billboardów sponsorskich przed i po programie. Rozrywkowa formuła teleturnieju idealnie pasuje do pozycjonowania wafli Familijnych, jako lekkiej przekąski idealnej do rodzinnego chrupania podczas chwil relaksu. Akcja została zaplanowana przez agencję Aldentro.

Kampania on screen będzie realizowana do końca października w 320 kinach w całej Polsce pod hasłem „Mus je schrupać!”. 30-sekundowy spot podkreśla apetyczną kruchość wafelka i kremowe nadzienie w formie musu, charakterystyczne dla unikalnych na rynku Familijnych Gofrowych*. Prowadzone działania mają charakter wizerunkowy, przy jednoczesnej ekspozycji najmocniejszych atrybutów produktu.

*Familijne Gofrowe to linia chrupiących wafelków z puszystym musem w najbardziej popularnych smakach, m.in. czekoladowym i waniliowym. W ostatnim czasie portfolio marki uzupełnił również wariant karmelowy.

Marka: Familijne

Producent: Colian Sp. z o.o.

www.familijne.pl