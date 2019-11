Solidarność i Goplana na święta polecają bestsellery i nowości

Unikalne puszki z pralinami Solidarności, kolekcja bestsellerowych karmelowych figurek Goplana, Śliwka Nałęczowska w „damskiej torebce” i Złoty Kuferek pełen słodyczy – to tylko niektóre propozycje z bogatej oferty okazjonalnej, przygotowanej przez marki Solidarność i Goplana na tegoroczne Boże Narodzenie.

NOWOŚCI

Praliny Złota Wiśnia, Złoty Orzech i Śliwka Nałęczowska Solidarności na święta są dostępne w edycji limitowanej w unikalnych puszkach z delikatnym, ażurowym motywem. Tworzą spójną kolekcję trzech wzorów, opatrzonych bilecikiem z miejscem na personalizowaną dedykację dla obdarowywanej osoby. Puszki mogą służyć także za element dekoracji wnętrza. Wypełnione na przykład światełkami led zyskają drugie życie, jako świąteczny lampion.

Solidarność: Złota Wiśnia, Złoty Orzech 187 g, Śliwka Nałęczowska, 190 g, cena det. ok. 19,99zł/szt.

Złoty Kuferek Solidarności to doskonały, gotowy prezent. Poręczne opakowanie w formie prezentowego kuferka zawiera ponad 700 g mix produktów tj.: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia, Złoty Orzech, Czekoladki z Klasą w dwóch smakach (Pistachio, Choco Choco) oraz Mleczna Krówka.

Solidarność, Złoty Kuferek, 705 g, cena det. ok. 34,99 zł/szt.

Wielkie powroty na święta

Śliwka Nałęczowska Solidarności w limitowanej ofercie świątecznej jest dostępna w trzech formatach prezentowych - ozdobnej puszce z ażurem (ok. 19,99 zł/op. 190 g), eleganckiej damskiej torebce (ok. 20 zł/op. 250 g) oraz klasycznej owalnej puszce z kokardą (ok. 25 zł/ op. 250 g). Od lat doskonały prezent z klasą na każdą okazję.

Goplana poleca swój coroczny bestseller - Figurki świąteczne o smaku karmelowym w czekoladzie. To aktualny numer 1 w Polsce pod względem wartości sprzedaży w kategorii sezonowych figurek nadziewanych*. Kolekcja 9 figurek z wizerunkami Mikołaja, renifera i bałwanka to idealny słodki drobiazg do paczki dla dzieci lub ozdoba świątecznego stołu.

*Colian za Nielsen, Goplana Figurki nadziewane o smaku toffee 30 g są marką o najwyższej sprzedaży wartościowej wśród produktów markowych w kategorii sezonowych figurek nadziewanych, Cała Polska (Hipermarkety, Supermarkety bez Dyskontów, Dyskonty, Małe, Średnie i Duże Sklepy Spożywcze, Kioski, Stacje Benzynowe, Sklepy Winno-Cukiernicze), I.2018 – XII. 2018.

Goplana, Figurka o smaku karmelowym oblana czekoladą, 30 g, cena det. ok. 1,2 zł/szt.

Goplana Break, kruche dekorowane wafelki z kremem w trzech smakach: orzechowym, słony karmel, kawowo-karmelowym w czekoladzie mlecznej, wracają w ofercie limitowanej w postaci miniwafelków w opakowaniu 144 g. Wyrafinowany prezent prosto z serca lub słodki drobiazg do świątecznej kawy!

Goplana Coffee Break, Goplana Caramel Break, Goplana Hazelnut Break, 144 g, cena det. ok. 8,59 zł/op.

Jeżyki o smaku piernikowym w mlecznej czekoladzie to limitowana edycja kultowych ciastek w świątecznym wydaniu. Korzenny aromat, bogactwo bakalii, chrupiący herbatnik i pyszna czekolada Goplana to kwintesencja świąt w małym najeżonym ciasteczku.

Goplana Jeżyki o smaku piernikowym (140 g), cena det. ok. 4,79 /szt.

Akuku! ZdrOwocki, pyszne żelki z sokiem owocowym i obniżoną zawartością cukru o 30%, w zimowej odsłonie są dostępne w limitowanych opakowaniach z motywem śnieżynek. Słodki drobiazg w sam raz do paczki na mikołaja! Akuku! ZdrOwocki (90 g), cena det. ok. 3,29 zł/opakowanie.

Ofertę bożonarodzeniową wzbogacają najlepiej sprzedające się słodycze firmy Colian w standardowych opakowaniach: czekolady Goplana (Oryginalna Mleczna, Klasyczna Gorzka), ciastka Jeżyki Classic, galaretki w czekoladzie Mella, Śliwka Nałęczowska i Złota Wiśnia w formatach 300 g i 190 g, wafelki Grześki, Grześki Mega i Grześki Tyci, cukierki Toffino i bakalie w czekoladzie Jutrzenka.

Świąteczna oferta Goplany i Solidarności otrzyma szerokie wsparcie w punktach sprzedaży. Dla handlowców przygotowano specjalne bożonarodzeniowe standy, umożliwiające budowanie efektownej ekspozycji produktów Colian. Oferta jest dostępna w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji od października br.

Producent: Colian Sp. z o.o.