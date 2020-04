Wynajmij biurko na godziny i… wyjdź z domu!

Dziewięciu na dziesięciu freelancerów wybiera pracę zdalną, najczęściej w domu lub w przestrzeni publicznej z dostępem do internetu. Czyli w praktyce, pracować można wszędzie. Pandemia koronawirusa zmieniła wybór - w przymus pozostania w domu. Niestety nie dla każdego okazało się to zmianą na lepsze. Czekając na powrót do normalności i codziennej rutyny sprzed epidemii, bo przecież nastąpi on wcześniej lub później, warto sprawdzić, co oferuje rynek w zakresie wynajmu miejsc do pracy.

Coworking, czyli „praca razem”

Określenie własnych potrzeb i preferencji to klucz do sukcesu. Szukając możliwości pracy w przyjaznej przestrzeni biurowej, w elastycznym wymiarze godzin, z dobrą kawą i całym zapleczem usług sekretariatu w pakiecie, warto przyjrzeć się biurom coworkingowym. Jak działają? To nic innego, jak przestrzeń do wspólnej pracy ludzi z różnych branż - freelancerów, mikroprzedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy po prostu pracowników etatowych firm, których główna lokalizacja znajduje się w innymi mieście. O sukcesie coworkingów, nierzadko decyduje także atrakcyjna lokalizacja i pakiet unikalnych usług dodatkowych.

Na godziny i z własnym fotelem

W praktyce, coworking oznacza możliwość wynajęcia pojedynczego biurka (tak, nawet fotel możesz przynieść swój!) w obrębie współdzielonej z innymi przestrzeni biurowej na określony czas – już od jednej godziny, przez tyle dni w miesiącu ile potrzebujesz. Jego największą zaletą jest ogromna elastyczność w zakresie dostępności i szeroki zakres usług dodatkowych. W zależności od potrzeb, można przyjść ad hoc, prosto z ulicy, by popracować w ramach „hot desk”, czyli biurka wynajmowanego na godziny. Szukając miejsca na doraźne spotkania z klientami czy szkolenia, można skorzystać z w pełni wyposażonej sali konferencyjnej, wydrukować dokumenty, czy popracować w kameralnej atmosferze tylko dzień lub dwa w tygodniu. Przy wynajmie długoterminowym biurko przypisywane jest do najemcy, co oznacza, że pod jego nieobecność nikt inny nie może z niego korzystać.

Dla freelancera i korpoludków

Co ciekawe coraz częściej z pracy w biurach coworkingowych korzystają całe zespoły kreatywne, działy dużych firm i korporacji. Dzięki wyjściu poza główną siedzibę, zyskują „oddech” i zupełnie nową perspektywę, która sprzyja twórczej aktywności. Niezaprzeczalną wartością tej formy wynajmu jest przenikanie się doświadczeń ludzi, którzy świadczą różne usługi, działają w obrębie odmiennych branż. Wspólna przestrzeń biurowa to miejsce oparte na relacjach, a atmosfera jaką tworzą pracujący w niej ludzie jest jednym z wyznaczników sukcesu danego miejsca.

Wyróżnij się, albo zgiń!

Biorąc pod uwagę bardzo zróżnicowane potrzeby najemców oraz coraz większą konkurencję na rynku biur coworkingowych, ich właściciele starają się oferować unikalne usługi dodatkowe. Standardem na ogół jest prowadzenie wirtualnego biura, czyli obsługa korespondencji firmowej i udostępnienie najemcy adresu biura coworkingowego, jako adresu korespondencyjnego czy rejestracyjnego firmy.

W naszym biurze coworkingowym zapewniamy profesjonalną obsługę sekretarską (obsługa korespondencji, spotkań itp.), a także pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej i wprowadzeniu towarów i usług na rynek UE, Ukrainy, Białorusi. Naszym klientom gotowi jesteśmy zaoferować obsługę księgową, świadczoną przez zaprzyjaźnione biuro rachunkowe na korzystnych warunkach, konsultacje i pomoc w rejestracji firmy oraz usługi tłumaczy, a także usługę „managera wirtualnego", czyli reprezentację interesów klienta na wybranym rynku.- mówi Nataliia Shymborska, prowadząca biuro coworkingowe Any Time Coworking w centrum Krakowa.

Czy będzie bezpiecznie?

Zachowywanie podstawowych zasad higieny, częste i prawidłowe mycie rąk, regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na kontakt z wirusem tj. klamki, blaty, poręcze, czy też odpowiedzialne korzystanie z przestrzeni z zachowaniem min. 1,5 metrowej odległości od współpracowników, to nawyki, który zapewne zostaną z nami na dłużej. Gdy sytuacja wróci do normy sprzed epidemii, każda przestrzeń publiczna, w tym biura, będą musiały bezwzględnie dostosować się do nowej rzeczywistości, by zapewnić bezpieczeństwo swoim najemcom. Dotyczyć to będzie wszystkich – nie tylko coworkingów, które już wdrożyły wewnętrzne procedury bezpieczeństwa, ale także wynajmowanych firmom dużych przestrzeni biurowych czy konferencyjnych, dostępnych publicznie.

Dlaczego tak tanio?

I najważniejsze pytanie – ile to kosztuje? Paradoksalnie niewiele, a zdecydowanie mniej niż wynajem całego biura, pokoju czy powierzchni konferencyjnej. Możliwość elastycznego dopasowania pakietu do własnych potrzeb sprawia, że koszty zaczynają się od 15 zł za godzinę, 50 zł za dzień i sięgają 125-650 zł za miesiąc, w zależności od liczby dni efektywnej pracy.

Czy warto? Jeśli praca w domu nie daje satysfakcji, sprawia że efektywność i wydajność spada równie szybko jak poziom motywacji do działania, warto rozważyć próbę pracy w coworkingu. Chociażby po to, by zyskać nową perspektywę i móc z pełną odpowiedzialnością zostać jego zwolennikiem lub hejterem.