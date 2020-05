Nowość! Familijne opakowania lodów Grześki, Jeżyki i Śliwka Nałęczowska

Lody inspirowane pralinami Śliwka Nałęczowska, ciastkami Jeżyki oraz wafelkami Grześki szybko zdobyły uznanie konsumentów i trafiły do czołówki bestsellerów w swojej kategorii. Ich sukces sprawił, że firma Colian rozbudowała portfolio o familijne wersje tych produktów.

Lody Śliwka Nałęczowska oferowane są już nie tylko na patyku. Marka wprowadziła na rynek rodzinne warianty – kubek 500 ml i opakowanie 900 ml, które pozwolą dłużej delektować się ulubionymi lodami o smaku popularnych pralin. Nowości to kremowe lody na bazie śmietanki ze śliwkami kandyzowanymi i kawałkami czekolady z sosem ze śliwek kandyzowanych. Nowe produkty z pewnością zostaną docenione nie tylko przez fanów kultowych pralin.

Familijnej odsłony doczekały się także lody Jeżyki - oryginalny smak najeżonego bakaliami ciasteczka przeniesiono prosto do opakowania o pojemności 900 ml. Jeżyki 900 ml to oparte na prawdziwej śmietance lody o smaku ciasteczkowym z sosem karmelowym, orzechami laskowymi, chrupkami ryżowymi oraz kawałkami mlecznej czekolady Goplana. Doskonałe jako poczęstunek dla bliskich i rodziny.

Grześki to kolejna zmrożona pozycja, która doczekała się większej gramatury. Kakaowe lody na bazie prawdziwej śmietanki z czekoladą i kawałkami chrupiących wafelków nawiązują do smaku popularnych wafelków Grześki. Stanowiące idealny mix chrupkości i delikatności, lody Grześki 900 ml to jeszcze więcej możliwości dzielenia się z bliskimi.

Lody Grześki 900 ml, Jeżyki 900 ml i Śliwka Nałęczowska 500 ml i 900 ml są już dostępne w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji. Wprowadzeniu nowych gramatur towarzyszą działania promocyjne w prasie handlowej.