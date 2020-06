Praca w biurze coworkingowym kojarzy się przede wszystkim z biurkiem, kawą i co najwyżej salką konferencyjną, wynajmowaną na godziny. Okazuje się jednak, że by zachować konkurencyjność, to nie wystarczy. Rynek biur na wynajem stał się bardzo szeroki, a o uwagę najemców coworkingi walczą zróżnicowaną ofertą usług dodatkowych.

Wirtualne biuro

Co możemy otrzymać w pakiecie, wynajmując biurko w obrębie współdzielonej przestrzeni? Najpopularniejszą usługą dodatkową, i coraz częściej obowiązującym standardem, jest prowadzenie wirtualnego biura. W jej zakres wchodzi obsługa korespondencji firmowej i udostępnienie najemcy adresu biura coworkingowego, jako adresu korespondencyjnego i/lub rejestracyjnego firmy. W praktyce, recepcja biura odbiera i przechowuje naszą korespondencję, w naszym imieniu także nadaje listy i przesyłki, a my na wizytówkach możemy podać adres biura, jako oficjalny adres naszej siedziby. Bardzo praktyczne, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzimy działalność wymagającą wielu wyjazdów i pracy w terenie.

Pomoc dla początkujących przedsiębiorców

Firmy, które dopiero zaczynają działalność, mogą w coworkingu znaleźć kompleksowe wsparcie i pomoc na starcie. W ofercie Coworkingu Any Time z Krakowa znajdziemy na przykład usługi doradztwa biznesowego, w tym pomoc w rejestracji działalności gospodarczej, usługi księgowe i prawnicze. To doskonałe wsparcie dla początkujących przedsiębiorców, którzy zyskują w ten sposób wiarygodnego partnera i znaczne odciążenie w przeprowadzeniu formalności. Wszystko w jednym miejscu.

Wirtualny manager – przedstawiciel za granicą

Wirtualny manager to usługa, która jest rzadko spotykana. Na czym polega? W skrócie i uproszczeniu na reprezentowaniu interesów najemcy (klienta) za granicą. Znajdziemy ją w ofercie biura Any Time Coworking, które świadczy ją dla przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw. Mamy swoich przedstawicieli na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Osoby te opracowują dla klienta analizę wybranego rynku, pomagają w założeniu działalności czy rozpoczęciu eksportu na wyżej wymienione rynki. Pomagają w procesie certyfikacji, organizują spotkania biznesowe, prezentacje dla potencjalnych kupujących, organizują udział w targach i forach inwestycyjnych za granicą. – wyjaśnia Nataliia Shymborska, prowadząca biuro coworkingowe Any Time Coworking w Krakowie.

Kursy językowe i tłumaczenia

Jakby tego było mało, w biurze coworkingowym można nauczyć się języka obcego lub polskiego na kursach organizowanych na miejscu, a także skorzystać z usług tłumacza. Oferujemy kursy językowe - język polski jako obcy (wszystkie poziomy), w tym biznesowy, oraz rosyjski i ukraiński, a także tłumaczenia POL/ANG/ROS/UKR. To doskonałe uzupełnienie oferty wirtualnego managera, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych klientów. – wyjaśnia Nataliia Shymborska.

A po godzinach…

Jednakże nie samą pracą człowiek żyje! Jak podkreślają korzystający z coworkingu, atmosfera panująca w biurze to jedna z kluczowych wartości, jakie niesie ze sobą ta forma najmu. Każde miejsce ma swoją specyfikę, a nawet rytuały! Spotkania networkingowe, wspólne wieczory filmowe czy cotygodniowa „biurowa” pizza, to tylko niektóre z aktywności, jakie przyciągają do nich ludzi. Zamiast siedzieć w domu lub kawiarni, warto choć od czasu do czasu wyskoczyć do biura, by popracować efektywniej i spotkać… przyjaciół, bo nierzadko stają się nimi ludzie, spotykający się na co dzień biurko w biurko.