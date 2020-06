Czasem potrzeba tragedii, aby zmotywować tłumy do działania. Niestety, tak było i tym razem. Dominik miał 16 lat i całe życie przed sobą. Rower był jego pasją. W kaliskim skateparku spędzał bardzo dużo czasu. 18 maja br. podczas jednej z jego akrobacji zajechała mu drogę mała dziewczynka. Dominik, żeby uniknąć zderzenia, musiał gwałtownie zmienić kierunek lotu, spadł i uderzył głową o beton. Mimo starań lekarzy nie udało się go uratować. Zmarł w szpitalu. Podczas tego feralnego skoku niestety nie miał na głowie kasku. Gdyby go miał z pewnością miałby większe szanse na przeżycie.

Stowarzyszenie Kask jest cool powstało z inicjatywy znajomych i rodziców Dominika, którzy postanowili uczcić jego pamięć. We współpracy z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu będą walczyć o edukację społeczeństwa – zarówno tych młodszych, jak i starszych. W sprawę udało im się zaangażować media i lokalnych polityków. Dwie interpelacje w sprawie zmiany przepisów polskiego prawa i wprowadzenie ustawowego nakazu noszenia kasku złożył w Sejmie Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Kask i ochraniacze są bardzo ważne, a skatepark to nie jest plac zabaw dla dzieci. Bezpieczeństwo jest kluczowe podczas uprawiania wszelakich sportów, szczególnie tych ekstremalnych, a wypadek może zdarzyć się każdemu, niezależnie od stopnia zaawansowania. Tragedia Dominika jest tego doskonałym przykładem, nie pozwólmy, aby poszła na marne. Noś kask. Kask jest cool! – powiedział Rafał Wieczorek Prezes Stowarzyszenia Kask jest cool.

Honorowym członkiem stowarzyszenia został Krystian Kinastowski, Prezydent Kalisza. Już wkrótce, 21 czerwca, w kaliskim skateparku odbędzie się event poświęcony popularyzacji idei, która stała się celem stowarzyszenia Kask jest cool. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.