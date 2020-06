Przyprawiające o zachwyt warsztaty kulinarne z Appetitą i Ewą Wachowicz

Po sukcesie pierwszej edycji konkursu „Przypraw nas o zachwyt” Appetita zrealizowała jego drugą odsłonę, którą skierowała do fanów fanpage’u „Appetita. Smak i Styl” na Facebook.com. Tym razem uczestnicy mieli za zadanie skomponować świąteczną potrawę, wymyślić dla niej kreatywną nazwę oraz przedstawić ją na zdjęciu w dowolnej aranżacji wraz z przyprawami marki Appetita. Nagrodą główną był Thermomix i kameralne warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz, gwiazdą i ekspertką dobrego smaku oraz stylu i jednocześnie ambasadorką marki Appetita.

Dziesięciu finalistów konkursu „Przypraw nas o zachwyt2” spędziło niezapomniany weekend w Krakowie w towarzystwie Ewy Wachowicz. W piątek 19 czerwca poznali ambasadorkę Appetity podczas wspólnej kolacji w jej restauracji Zalipianki. Jednak to sobota 20 czerwca była dniem najbardziej obfitującym w atrakcje i emocje. Gala wręczenia nagród miała miejsce w studio Kulinarne Kreacje. Gwoździem programu były warsztaty kulinarne oraz wspólny posiłek z Ewą Wachowicz. Uczestnicy wydarzenia pod okiem ekspertki zdobywali wiedzę na temat pesto i łączenia go z różnymi rodzajami makaronu. Razem z mistrzynią smaku i stylu przyrządzali bakłażany pod ser halloumi, a także wyśmienite desery. Ewa Wachowicz dzieliła się kulinarnymi ciekawostkami i praktycznymi trikami przydatnymi w kuchni. Bogactwo smaku podczas warsztatów i inspirację do własnych kuchennych eksperymentów zapewniły zioła oraz przyprawy marki Appetita. To były dwa dni, które z pewnością każdy z finalistów konkursu będzie wspominał z uśmiechem na ustach.

Akcja „Przypraw nas o zachwyt2” została zrealizowana przez agencję Preria. Za działania PR dla marki Appetita odpowiada Kolterman Media Communications.