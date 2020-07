Naturalne sposoby zwalczania niechcianych lokatorów z dodatkami cukierniczymi Appetita

Otwarte okna, drzwi i antresole wręcz zachęcają owady i szkodniki do „wprowadzenia się” do domów czy balkonów. Te małe stworzenia potrafią skuteczne zakłócić odpoczynek i naruszyć mir domowy. Gdy tak się stanie, to na ratunek przychodzą różnego rodzaju preparaty – chemiczne specyfiki, ale również domowe środki. Osobom, które chcą naturalnie, skutecznie i bezpiecznie zwalczać nieproszonych gości, marka przypraw Appetita poleca zastosowanie dodatków cukierniczych.



Mrówki to zmora wielu domostw, nie tylko domków z ogródkiem. Są to jednak stworzenia bardzo pożyteczne. Pełnią rolę „ekipy sprzątającej” - żywią się resztkami jedzenia i padliną, oczyszczając z niej środowisko. Zajmują się też roznoszeniem nasion i spulchniają glebę. Wobec tego zamiast sięgać po chemiczne środki, zabijające te owady, warto spróbować naturalnych sposobów, które działają na nie odstraszająco. Jednym z nich jest cynamon mielony, gdyż mrówki zazwyczaj unikają miejsc nim pachnących. Należy raz na parę dni rozsypać po 1 łyżeczce cynamonu tam, gdzie wędrują „uciążliwi pracusie”, zarówno w domu, jak i w ogródku (dla zwiększenia efektu można dodać odrobinę sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia). Cynamon mielony Domowe Sekrety Appetita pomoże uzyskać wyjątkowy smak i aromat potrawy, ale również usunąć brzydkie zapachy w kuchni, wygrać z plagą mrówek czy zapewni ochronę ubrań przed molami.



Choć pająki „żyjące” w polskich domach nie są groźne, a nawet są sojusznikami w pozbywaniu się latających owadów, to wzbudzają mieszane uczucia i dla wielu są niechcianymi lokatorami. Tym, którzy chcą je odstraszyć w humanitarny sposób pomoże… kwasek cytrynowy. Do 1 litra wody należy wsypać 4-5 łyżek proszku i dokładnie wymieszać lub mocno wstrząsnąć. Płyn rozpyla się w miejscach bytowania pająków czyli tam, gdzie widoczne są pajęczyny (kąty, parapety, progi, framugi okien, kratki wentylacyjne). Kwasek cytrynowy Domowe Sekrety Appetita nie tylko może służyć jako regulator kwasowości potraw, składnik środków czyszczących, ale także jako odstraszacz pajęczaków, dlatego warto stale mieć go w swojej kuchni.

Mszyce to owady żerujące na roślinach zarówno doniczkowych, jak i ogrodowych. Atakują większość gatunków roślin, żywią się ich sokiem i roznoszą choroby. Z tymi szkodnikami również można walczyć domowymi sposobami. Jednym z nich jest oprysk na bazie sody oczyszczonej. W litrze wody należy rozpuścić 1 łyżeczkę sody i 1 ml szarego mydła, roztwór trzeba dokładnie wymieszać i spryskać nim zaatakowane rośliny. Warto pamiętać, żeby polewać preparatem górną i dolną stronę liści. Do walki z mszycami pomocna będzie także mieszanka z sody oczyszczonej i oliwy (¼ łyżeczki sody i ⅓ łyżeczki oliwy na 1 litr wody). Takie opryski wykonuje się co ok. 4 dni. Soda oczyszczona poradzi sobie również ze ślimakami czy z gąsienicami na drzewach i liściach kapusty. Ponadto pomoże pozbyć się chwastów - warto nią posypać niepożądane rośliny, wyrastające w szczelinach chodnika. Soda oczyszczona Domowe Sekrety Appetita to wszechstronny produkt i co ważne – pozwala uzyskać środki bezpieczne dla zdrowia i zapylaczy roślin.

Zastosowanie cynamonu mielonego, sody oczyszczonej, proszku do pieczenia czy kwasku cytrynowego wykracza poza kuchnię. Produkty te mają wręcz niesamowite właściwości. Dodatki cukiernicze z linii Domowe Sekrety Appetita pozwolą wyczarować pyszne potrawy, posprzątać dom, przygotować naturalne kosmetyki, a nawet pozbyć się niechcianych insektów. To must have każdego domu!

