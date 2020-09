Appetita poleca. Rozgrzewające napoje na chłodne dni

Rozgrzewająca herbatka

To prawdziwy klasyk wśród napojów na chłodne wieczory. Możliwości wyboru herbaty są praktycznie nieograniczone - czarna, zielona, czerwona, owocowa, ziółka… Odpowiednio dobrane przyprawy pomogą wzbogacić susz o jeszcze więcej smaku i rozgrzewające właściwości. Z czarnej herbaty można stworzyć napar, który rozkosznie rozgrzeje całe ciało oraz rozbudzi zmysły. Wystarczy do kubka z herbatą dodać kilka goździków, pokrojone kawałki pomarańczy, szczyptę imbiru i opcjonalnie łyżeczkę miodu. Tak przygotowany napój będzie wspaniałym towarzyszem romantycznych i samotnych wieczorów przy filmie lub książce, gdy pogoda za oknem nie rozpieszcza.

Gorrrrące kakao

Aby wyczarować fantastyczny czekoladowy napój na chłodne dni, należy podgrzać mleko w rondelku (uważając, by nie wykipiało), a następnie ostrożnie dodać prawdziwe kakao, odrobinę cynamonu, całość wymieszać. Z uwagi na liczne właściwości prozdrowotne cynamon jest nieocenionym wsparciem w czasie sezonu chorobowego. Nie tylko wspomaga walkę organizmu z wirusami, ale też… rozgrzewa! Przygotowane z nim kakao poprawi humor i pozwoli rozkoszować się przyjemnym ciepłem, płynącym prosto z ulubionego kubka. Miłośnicy oryginalnych połączeń oprócz cynamonu mogą dodać szczyptę… chili! Jego ostrość w połączeniu ze słodyczą gwarantuje bogactwo doznań smakowych i podgrzeje atmosferę jeszcze bardziej!

Kawa korzenna

Kawy nikomu nie trzeba przedstawiać. Wiele osób razem z nią wita każdy dzień, ciesząc się pobudzającymi właściwościami czarnego przysmaku bogów. Ten popularny napój można jeszcze bardziej podkręcić i sprawić, że będzie doskonałym towarzyszem porannej podróży do szkoły czy pracy w zimne i pochmurne dni. W garnuszku z zimną wodą należy zagotować kawę rozpuszczalną lub mieloną, dodać przyprawę do piernika i kawałek skórki z pomarańczy, następnie gotować przez około 5 minut. Po przelaniu naparu do kubka termicznego pozostaje cieszyć się wybornym smakiem w dowolnym, choćby najzimniejszym miejscu!

Złote mleko

Mieszkańcy Dalekiego Wschodu mają swoje własne, równie niezawodne sposoby na rozgrzanie. Znane już w starożytności, złote mleko to tradycyjny, azjatycki napój z dodatkiem kurkumy - często niedocenianej w Europie przyprawy, która posiada szereg niesamowitych właściwości. Nie tylko wspiera układ odpornościowy i pomaga przy profilaktyce nowotworów, ale też powoduje delikatne, przyjemne uczucie ciepła w całym ciele. To genialny napój na wszelkie przeziębienia i zimne dni. Przygotowanie złotego mleka należy rozpocząć od zrobienia pasty z kurkumy: przyprawę podgrzewa się z odrobiną wody i miesza aż do zgęstnienia mieszanki. Kolejnym krokiem jest zalanie pasty mlekiem roślinnym (np. kokosowym, jaglanym, owsianym, ryżowym czy migdałowym). Całość trzeba wymieszać i zagotować. Złote mleko opcjonalnie można doprawić odrobiną miodu, szczyptą mielonego czarnego pieprzu, imbiru cynamonu lub gałki muszkatołowej.

Jesienią i zimą chandra może dopaść każdego. Dlatego warto czasem się zatrzymać, przygotować pyszny, rozgrzewający napój i spędzić spokojny, relaksujący wieczór. Takie naładowanie baterii może zdziałać cuda - zapobiec spadkom nastroju podczas pochmurnych dni, a ponadto wzmocnić odporność.

