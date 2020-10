Przełom lata i jesieni to najlepszy moment na skorzystanie z dobrodziejstw sezonowych owoców. Jednym z nich jest oczywiście gruszka - prawdziwa bomba witamin i minerałów, która wyśmienicie smakuje sama, jak również jako składnik potraw i deserów. Na jej bazie można przygotować wyborny koktajl „Gruszkowa Idylla”. Należy zmiksować dwie pokrojone gruszki, sześć suszonych moreli oraz trzy figi, dodać kilka goździków, szczyptę cynamonu, łyżkę miodu oraz dwie szklanki napoju Hellena Gruszka. A następnie wszystko wymieszać i… pić wspólnie z drugą połówką lub przyjaciółmi, rozkoszując się smakiem niebanalnego napoju.

Kolejnymi owocami, będącymi prawdziwą skarbnicą wielu drogocennych składników odżywczych są jagody. Razem jabłkiem tworzą kuszący duet, stanowiący bazę pysznego koktajlu „Runo Leśne”. Wystarczy zblendować garść jagód z napojem Hellena Jabłko. Do szklanki przelać zmiksowany napój, dodać kostki lodu lub zmrożone wiśnie, pokrojone w plasterki jabłko, ozdobić listkiem mięty oraz plasterkiem cytryny i serwować ku uciesze domowników i gości. Pycha!

Koniec urlopu nie musi oznaczać pożegnania się z wakacyjnym nastrojem. Można go przywołać za pomocą… koktajlu „Rajskie Winogrono”. Stanowi on połączenie przepysznej limonki, słodkiego winogrona i orzeźwiającej mięty, a przygotowanie go jest banalnie proste! Liście mięty, ćwiartki limonki i białe winogrona bezpestkowe należy rozgnieść, do szklanki dodać pokruszony lód i zalać do pełna napojem Hellena Winogrono. Takie zestawienie niemal pozwoli usłyszeć… szum morskich fal za oknem!

Aby wprowadzić więcej smaku, słońca, witamin i kolorów do codziennego życia, wystarczą sezonowe owoce, napoje niegazowane Hellena i odrobina wyobraźni. Smacznego!

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Hellena

Produkty:





Hellena Winogrono, 1,75 l, sugerowana cena det. ok. 3,80 zł

Hellena Jabłko, 1,75 l, sugerowana cena det. ok. 3,80 zł

Hellena Gruszka, 1,75 l, sugerowana cena det. ok. 3,80 zł