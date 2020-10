Wafelkowy mural na 25 urodziny Wafli Familijnych

Pierwsze Wafle Familijne zjechały z taśmy produkcyjnej w zakładach bydgoskiej Jutrzenki w 1995 roku. Marka szybko zrewolucjonizowała kategorię wafli rodzinnych i stała się rynkowym numerem jeden. Na przestrzeni ostatnich 25 lat oferta produktowa rozrosła się do 11 wariantów smakowych, a Wafle Familijne na stałe zagościły w domach Polaków.

Mural, jaki powstał na jednej z bydgoskich kamienic przy ulicy Jagiellońskiej 51, został zaprojektowany przez Karola Banacha, a jego wykonanie powierzono Good Looking Studio.

Grafika ma lekki, radosny przekaz, podkreślający atrybuty produktu oraz polskie i regionalne pochodzenie marki. Za Familijnymi niezmiennie stoi rodzinność, radość ze wspólnie spędzanych chwil i chrupiąca przyjemność. Mural eksponuje międzypokoleniowy charakter marki oraz różnorodne okazje konsumpcji Wafli Familijnych, komunikuje brand jako idealny dla każdego, w każdym miejscu i czasie. Wprawne oko dostrzeże w kompozycji także elementy regionalnej rzeczywistości w postaci motywu bydgoskich spichrzy nad Brdą. Całość grafiki została zakomponowana w konturze swobodnie nawiązującym do kształtu naszego kraju – od gór na południu po nadmorskie plaże na północy, co jeszcze mocniej podkreśla polskość marki. Poprzez motywy urodzinowej zabawy i napis „25 lat”, mural nawiązuje do obchodzonego w tym roku jubileuszu Wafli Familijnych. Całość grafiki wieńczy logo marki Familijne oraz jej przesłanie „Mus je schrupać!’.

To pierwsza w historii tego rodzaju aktywność marki Wafle Familijne w przestrzeni miejskiej. Mural będzie można oglądać do końca roku.

Film z przygotowania muralu można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/FN92CWI3vaI