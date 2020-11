Goplana Premium to globalna marka czekoladowa, stworzona na gruncie ponad 100-letniej gwarancji wysokiej jakości czekolady Goplana 1912. Dedykowana wszystkim, zawsze i wszędzie - bez względu na różnice etniczne, kulturowe i pokoleniowe. Goplana Premium to ponadczasowa, wielokulturowa i różnorodna opowieść o radości z małych rzeczy i szczęściu pozornie zwykłych chwil, spędzanych na co dzień i od święta „wokół czekolady”. Jej istotę oddaje hasło: Goplana 1912. Give, Share, Enjoy a Good Life.

Świąteczna oferta Goplany Premium obejmuje praliny idealne na każdą okazję - na prezent, do dzielenia się, wspólnej lub indywidualnej konsumpcji. Znajdziemy w niej wielosmakowe praliny w różnych formatach i gramaturach oraz galaretki w czekoladzie, w eleganckiej i spójnej szacie graficznej.

Praliny stanowią aż 21% słodyczy, które w czasie Bożego Narodzenia trafiają do koszyków zakupowych Polaków. Konsumenci chętnie sięgają zwłaszcza po produkty w pięknych ozdobnych opakowaniach. Sprzedaż pralin premium rośnie w tym czasie o 20%. (Colian za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Wartość sprzedaży w okresach: X 2018 – XII 2018; X 2019 – XII 2019 (kumulat) w kategorii: praliny). Doskonałą propozycją od Goplany Premium są bomboniery z wyborem pralin z mlecznej i deserowej czekolady z kremowymi nadzieniami w różnych smakach:

Goplana Chocolate Secrets (238 g), cena det. ok. 17 zł.

(238 g), cena det. ok. 17 zł. Goplana Chocolate Fantasies (165 g), cena det. ok. 14 zł.

(165 g), cena det. ok. 14 zł. Goplana Chocolate Creations (114 g i 228 g), cena det. ok 9 zł i 19 zł odpowiednio

Jako niezobowiązujący prezent w mniejszym formacie i atrakcyjnej cenie (do 20 zł) doskonale sprawdzą się:

Goplana TWISTY Pistachio (186 g), cena det. ok. 10 zł – praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem o smaku pistacjowym i kruszonymi pistacjami

(186 g), cena det. ok. 10 zł – praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem o smaku pistacjowym i kruszonymi pistacjami Goplana TWISTY Choco-Choco (186 g), cena det. ok. 10 zł - praliny z deserowej czekolady z nadzieniem o smaku czekoladowym i kawałkami czekolady

(186 g), cena det. ok. 10 zł - praliny z deserowej czekolady z nadzieniem o smaku czekoladowym i kawałkami czekolady Goplana TWISTY Almondo (186 g), cena det. ok. 10 zł – praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem o smaku migdałowym i kruszonymi migdałami

(186 g), cena det. ok. 10 zł – praliny z mlecznej czekolady z nadzieniem o smaku migdałowym i kruszonymi migdałami Goplana CRISPY Choco-Nut (189 g), cena det. ok. 10 zł. - praliny z deserowej czekolady z czekoladowymi chrupkami i nadzieniem o smaku orzechów laskowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że 82%sprzedaży w segmencie markowych pralin nadziewanych to produkty do 20 zł (Colian za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Wartość sprzedaży w okresach: X 2018– XII 2018; X 2019 – XII 2019 (kumulat) w kategorii: praliny.), powyższe propozycje stanowią idealny wybór na każdą sklepową półkę.

Segment galaretek w czekoladzie należy do najszybciej rozwijających się w kategorii pralin! Delikatne galaretki: pomarańczowa, cytrynowa, wiśniowa i czarna porzeczka, oblane deserową czekoladą z linii Goplana DELIGHTS to powrót do smaków dzieciństwa.

W ofercie: Goplana Orange DELIGHTS (190 g), Goplana Lemon DELIGHTS (190 g), Goplana Blackcurrants DELIGHTS oraz Goplana Cherry DELIGHTS (190 g), cena det. ok 10 zł.

Świąteczna oferta Goplany Premium otrzyma szerokie wsparcie w punktach sprzedaży. Dla handlowców przygotowano specjalne bożonarodzeniowe ekspozycje paletowe, umożliwiające zbudowanie efektownej „przestrzeni miasteczka” z produktami Colian. Oferta jest dostępna w tradycyjnym i nowoczesnym kanale dystrybucji od października br.

Producent: Colian Sp. z o.o.