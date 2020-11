Gwiazdy w najnowszej kampanii Oranżady Hellena: Viki Gabor, Roxie Węgiel i… Oranżada Hellena Party

Artystki młodego pokolenia Viki Gabor i Roxie Węgiel reklamują autentycznie najlepszą Oranżadę Hellena Party. Musująca nowość to gwiazda każdej imprezy, co udowadnia szeroko zakrojona kampania marki. Działania w telewizji, Internecie i punktach sprzedaży będą realizowane od 16 listopada aż do końca karnawału.