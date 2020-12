Przepyszne desery na bazie lodów Jeżyki, Grześki i Śliwka Nałęczowska polecają się na jesienno-zimowe wieczory

Lody Śliwka Nałęczowska

Kremowe lody śliwkowe ze śliwkami kandyzowanymi i kawałkami czekolady z sosem ze śliwek kandyzowanych to pokusa dla amatorów wyrafinowanej słodyczy. Zmrożona wersja oryginalnych pralin Śliwka Nałęczowska obłędnie smakuje solo, jak również z dodatkami. Aby stworzyć wyśmienity deser, wystarczą sos waniliowy, dwie gałki lodów familijnych Śliwka Nałęczowska, polewa czekoladowa oraz pokrojone w drobną kostkę waniliowe wafelki.

Lody Jeżyki

Ciasteczkowe lody Jeżyki z sosem karmelowym w towarzystwie orzechów laskowych, chrupek ryżowych i kawałków mlecznej czekolady Goplana to prawdziwa rozkosz dla podniebienia. Będą jeszcze bardziej najeżone, gdy połączy się je ze słonym karmelem i ryżem preparowanym. W garnku z grubym dnem należy roztopić masło, dodać cukier, wymieszać i gotować przez kilka minut do uzyskania bursztynowego koloru. Do karmelu pozostaje dodać słodką śmietankę, sól himalajską i ryż preparowany. Rodzinne lody Jeżyki polać przestudzonym sosem karmelowym, ozdobić orzechami… i… nic więcej nie potrzeba do szczęścia!

Lody Grześki

Kakaowe lody Grześki to zmrożony deser na bazie prawdziwej śmietanki z czekoladą i kawałkami chrupiących wafelków. Wielbicielom Grześków i fanom mocno czekoladowych smaków przypadnie do gustu deser z dodatkiem musu na bazie czekolady gorzkiej. Czekoladę trzeba rozpuścić w kąpieli wodnej, słodką śmietankę ubić na sztywno, następnie przestudzoną czekoladę i ubitą śmietanę połączyć z jogurtem naturalnym. Mus należy przełożyć do pucharka, poczekać aż stężeje i dodać lody familijne Grześki. Całość można udekorować bitą śmietaną, startą czekoladą lub dowolnymi owocami.

Mrożone desery stanowią doskonałą alternatywę dla ciast. W domowych warunkach można przygotować ich niezliczone wariacje, które przypadną do gustu zarówno dzieciom, jak i starszym amatorom lodowych przysmaków. Warto spróbować swoich sił w tworzeniu własnych kompozycji smakowych. Satysfakcja gwarantowana ze sprawienia przyjemności sobie i najbliższym.

Producent: Colian Sp. z o. o.

Produkty:

Lody Śliwka Nałęczowska 500 ml, marka Śliwka Nałęczowska, cena det. ok. 14,99 zł/szt.

Lody Śliwka Nałęczowska 900 ml, marka Śliwka Nałęczowska, cena det. ok. 19,99 zł/szt.

Lody Grześki 900 ml; marka Grześki, cena det. ok. 16,99 zł/szt.

Lody Grześki 500 ml; marka Grześki, cena det. ok. 10,99 zł/szt.

Lody Jeżyki 900 ml; marka Jeżyki, cena det. ok. 19,99 zł/szt.

Lody Jeżyki 500 ml; marka Jeżyki, cena det. ok. 11,99 zł/szt.