Choinka, świece, opłatek, pierwsza gwiazdka… Pewne rzeczy są niezmienne i od lat kojarzą się z jednym - z Wigilią Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją świąteczny stół uświetnia dwanaście potraw, a biesiadnicy każdej z nich powinni spróbować, aby zapewnić sobie szczęście i dobrobyt na cały nadchodzący rok. Dania tradycyjnie przygotowywane na Wigilię różnią się w zależności od regionu Polski, ale można odnaleźć w nich wiele elementów wspólnych, których korzeni należy szukać wśród ludowych wierzeń. Składniki świątecznych potraw mają symbolizować płody ziemi.

Na wigilijnym stole powinien pojawić się barszcz czerwony, mający przynieść długowieczność i urodę. W jego towarzystwie nie może zabraknąć krokietów z kapustą i grzybami oraz pierogów z kapustą, które wspólnie mają zapewnić życiodajną siłę i zdrowie. Kolejną obowiązkową pozycją są ryby, oznaczające płodność i odradzanie się do życia, wśród nich warto pamiętać o - symbolizujących post i oczekiwanie - śledziach, mających zagwarantować dostatek i harmonię. Trzeba też zadbać o chleb na domowym zakwasie, przyczyniający się do osiągnięcia pomyślności i dobrobytu. Na deser warto postawić na piernik, wpływający na powodzenie i witalność oraz na kutię z makiem, by kolejny rok upłynął w zgodzie i harmonii.

Barszcz wigilijny Krokiety z kapustą i grzybami Pierogi wigilijne z kapustą Smażony karp z migdałami Świąteczny tatar z łososia i tuńczyka Tradycyjne śledzie Orkiszowy chleb na zakwasie Choinki z łososia i awokado Truflowe puree ziemniaczane z orzechami pekan Wigilijna kutia Świąteczny piernik Kruche ciasteczka bożonarodzeniowe

Barszcz wigilijny

Składniki:

Zakwas z buraków (ok. tydzień przed Wigilią):

1 kg czerwonych burak ó w

ó 3 l wody

1 łyżeczka Kminku mielonego Appetita

30 g korzenia chrzanu

1 g łówka czosnku

3 łyżeczki soli

szczypta cukru

1 kromka chleba razowego

Barszcz wigilijny:

zakwas z burak ó w

ó 100 g suszonych grzyb ó w

ó włoszczyzna (bez kapusty)

2 Liście laurowe Appetita

5 ziaren Ziela angielskiego Appetita

5 ziaren Pieprzu czarnego ziarnistego Appetita

2 ząbki czosnku

natka pietruszki

cukier

s ó l

ó ½ cytryny

Sposób przygotowania:

Zakwas z buraków:

Obrane i pokrojone na plasterki buraki należy zalać letnią wodą, dodać do nich przyprawy i kromkę chleba razowego. Tak przygotowany zakwas odstawić na parę dni pod przykryciem w chłodnym, zacienionym miejscu. Można też kupić gotowe zakwasy w sklepie, jednak warto wtedy zwrócić uwagę na to, aby skład był jak najbardziej naturalny.

Barszcz:

Gdy zakwas jest już gotowy, należy przygotować wywar z namoczonych suszonych grzybów i warzyw. Następnie przyprawić go liśćmi laurowymi, ziarnami pieprzu, zielem angielskim, całymi i rozgniecionymi ząbkami czosnku, a potem zagotować. Gdy wywar lekko przestygnie, dodać zakiszone buraki i doprawić do smaku cukrem, sokiem z cytryny i solą tak, aby zupa miała słodko-kwaśny smak. Od tego momentu trzeba uważać, aby jej ponownie nie zagotować, bo straci swój piękny, purpurowy kolor. Przed podaniem barszcz można przyozdobić natką pietruszki.

Krokiety z kapustą i grzybami

Składniki:

Ciasto na naleśniki:

2 szklanki mąki

4 jaja

2 szklanki mleka

3 łyżki oleju

woda gazowana do uzyskania odpowiedniej konsystencji

Farsz:

2 cebule

10 g suszonych grzyb ó w, namoczonych przez noc

ó 400 g kiszonej kapusty

olej do smażenia

Ziele angielskie Appetita

Do smażenia krokietów:

bułka tarta

2 jaja

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Naleśniki:

Składniki na naleśniki zmiksować na gładkie ciasto o konsystencji śmietany i smażyć na płaskiej, dobrze rozgrzanej, suchej patelni. Jeśli przywierają, można pomiędzy kolejnymi plackami smarować patelnię cienką warstwą tłuszczu.

Farsz:

Grzyby, kapustę oraz cebulą drobno posiekać i gotować do miękkości w wodzie po moczeniu grzybów, następnie doprawić zielem angielskim, solą i pieprzem.

Krokiety:

Do przestudzonego farszu dodać jajko i nakładać po dwie łyżki na naleśnik. Zawijać najpierw boki, a potem rolować całość. Krokiety panierować w jajku i bułce tartej, po czym smażyć do uzyskania złocistego koloru.

Pierogi wigilijne z kapustą

Składniki:

Ciasto:

½ kg mąki

1 szklanka wrzątku

1 jajko

Farsz:

600 g kiszonej kapusty

1 ma ła marchew

2 cebule

300 g mrożonych grzyb ó w

ó 1 szklanka suszonych grzyb ó w, namoczonych przez noc

ó s ó l

ó Pieprz czarny mielony Appetita

Sposób przygotowania:

Ciasto:

Do mąki dodać wrzątek i jajko, następnie wymieszać łyżką, a potem wyrabiać aż powstanie gładkie, elastyczne ciasto. W razie potrzeby podsypać więcej mąki lub dolać trochę wody. Ważne, aby nie kleiło się do rąk. Ciasto należy odstawić na pół godziny aż odpocznie - w tym czasie można przygotować farsz.

Farsz:

Kapustę należy posiekać i gotować do miękkości przez co najmniej pół godziny. Suszone grzyby ugotować w wodzie po moczeniu i zblendować na gładką masę. Cebulę posiekać i podsmażyć. Gdy się zeszkli, dodać mrożone grzyby i smażyć przez kilka minut aż się rozmrożą i trochę zmiękną. Do tej mieszanki dosypać startą marchewkę, potem przyprawić ją solą i pieprzem, a następnie wymieszać z kapustą i zblendowanymi suszonymi grzybami. Ostudzić.

Pierogi:

Przygotowane ciasto należy cienko rozwałkować i wycinać gęsto okrągłe placki (szklanką albo specjalnym narzędziem). Na każdy z nich nakładać farsz (ok. 1 łyżeczki), następnie złożyć na pół i zalepić brzegi. Podczas nakładania należy uważać, aby brzegi zostały suche, w przeciwnym razie mogą się rozkleić podczas gotowania. Pierogi gotować w lekko osolonej wodzie do wypłynięcia, czyli ok. 5 minut.

Smażony karp z migdałami

Składniki:

1 duży karp, oczyszczony, podzielony na porcje

Przyprawa do ryb Appetita

mąka

s ó l

ó 50 g migdałów płatków np. Siesta

jajko

olej do smażenia

cytryna do podania

Sposób przygotowania:

Oczyszczoną rybę natrzeć przyprawą i delikatnie posolić. Mąkę wymieszać z płatkami migdałów. Olej rozgrzać na patelni. Karpia obtaczać w jajku i mące z migdałami, smażyć na złoty kolor, co jakiś czas obracając. Podawać z cytryną. Łuski z karpia można osuszyć i jedną włożyć do portfela, a resztę rozdać gościom - według tradycji mają „pilnować” pieniędzy przez cały następny rok.

Świąteczny tatar z łososia i tuńczyka

Składniki:

2 filety śledziowe w oleju

150 g łososia surowego

sok z 1 cytryny

natka pietruszki

Papryka ostra mielona Appetita

Pieprz czarny mielony Appetita

s ó l

ó 1 z ąbek czosnku

Sposób przygotowania:

Drobno posiekane ryby należy włożyć do miseczki i wymieszać z sokiem z cytryny. Po 10 minutach nadmiar soku odsączyć i dodać posiekaną natkę pietruszki, czosnek oraz przyprawy. Podawać ze świeżym pieczywem.

Tradycyjne śledzie

Składniki:

4 - 5 filetó w śledziowych, solonych

1 cebula

olej rzepakowy

2 Liście laurowe Appetita

3 ziarna Ziela angielskiego Appetita

sk ó rka z cytryny

ó pieprz kolorowy

Sposób przygotowania:

Śledzie należy przygotować 3-4 dni przed Wigilią, aby zdążyły się przemacerować. Do miseczki nalać zimnej wody i moczyć w niej ryby przez ok. 2 godziny, w tym czasie co najmniej dwukrotnie trzeba zmienić wodę na świeżą. Równolegle można przygotować słoiki – dokładnie je umyć i wyparzyć (np. w zmywarce). Na dnie ułożyć cebulę pokrojoną w pióra, liście laurowe, ziele angielskie i skórkę z cytryny. Śledzia pokroić na mniejsze kawałki i przełożyć do słoików.

Orkiszowy chleb na zakwasie

Składniki:

Aktywacja zakwasu:

1 łyżka aktywnego zakwasu żytniego

75 g wody

75 g mąki

Ciasto właściwe:

400 g mąki pszennej

300 g mąki orkiszowej jasnej

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka Tymianku Appetita

520 g wody w temperaturze pokojowej

Sposób przygotowania:

Wieczorem wymieszać w słoiku zakwas z mąką i wodą, przykryć go folią spożywczą i odstawić na noc. Następnego dnia wymieszać wodę, dodać mieszankę z zakwasem i dokładnie połączyć. Wsypać mąkę, tymianek, osolić i wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić na 30 minut, po czym ponownie wymieszać i jeszcze raz zostawić ciasto, tym razem na godzinę. Następnie uformować bochenek (można użyć do tego specjalnego kosza do wyrastania lub miskę, którą należy posypać mąką) i zostawić do wyrośnięcia na ok. 2 godziny. Po tym czasie chleb przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i pozostawić na kolejną godzinę. Piec ok. godziny w temperaturze 200 stopni. Wystudzić na kratce.

Choinki z łososia i awokado

Składniki:

100 g wędzonego łososia

2 awokado hass

sok z ½ cytryny

Zioła do sałatek Appetita z linii Ewy Wachowicz

1 granat

2 szalotki

1 zielony ogórek

2 łyżki majonezu

świeży koperek

Sposób przygotowania:

Awokado i ogórka obrać i pokroić w średniej wielkości kostkę, skropić sokiem z cytryny. Dodać posiekaną drobno szalotkę. Łososia podzielić na mniejsze części. Wymieszać z warzywami, majonezem, ziołami, dosolić w razie potrzeby. Z powstałej masy uformować na talerzu stożki, przed podaniem udekorować świeżym koperkiem i granatem.

Truflowe puree z ziemniaków z orzechami pekan

Składniki:

Puree:

400 g ziemniak ó w

ó 140 g mas ła

½ łyżeczki Gałki muszkatołowej Appetita

200 ml mleka

2 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy truflowej lub ½ łyżeczki pasty truflowej

s ó l

ó Pieprz czarny mielony Appetita

Karmelizowane orzechy:

100 g cukru

100 g Orzech ó w pekan (lub włoskich np. Siesta)

Sposób przygotowania:

Umyte i obrane ziemniaki należy ugotować w osolonej wodzie do miękkości. W międzyczasie można przygotować orzechy. Wysypać na zimną patelnię cały cukier i powoli rozpuszczać go na małym ogniu bez mieszania.Kiedy nabierze złotego koloru, dodać orzechy i dopiero wtedy delikatnie przemieszać, a potem wyłożyć do ostygnięcia (np. na blachę). Gdy ziemniaki się ostudzą, należy je odcedzić, przełożyć do miski, dodać mleko, masło, oliwę, posiekany czosnek i przyprawy, a następnie rozgnieść (ubijakiem do ziemniaków, mikserem albo widelcem) na gładką, puszystą masę. Posypać orzechami i podawać do dań głównych.

Wigilijna kutia

Składniki:

duża puszka masy makowej

150g oczyszczonej pszenicy

100 g rodzynek

100 g płatk ó w migda łów (np. Siesta)

g ó migda 200 g orzech ó w włoskich i laskowych (np. Siesta)

ó szczypta Cynamonu mielonego Appetita z linii Domowe Sekrety

sk ó rka otarta z 1 pomarańczy

ó 100 ml śmietanki

Cukier wanilinowy Appetita z linii Domowe Sekrety

3 łyżki brandy lub rumu

Sposób przygotowania:

Pszenicę dokładnie wypłukać i gotować pod przykryciem w proporcji 1:2 do wchłonięcia całej wody, następnie włożyć garnek do rozgrzanego piekarnika i trzymać go w nim tak długo, aż pszenica zmięknie. Do masy makowej dodać resztę składników: śmietankę, cynamon, cukier wanilinowy, migdały, posiekane orzechy, rodzynki, skórkę pomarańczową, pszenicę i alkohol. Jeśli nie jest wystarczająco słodka, można dosłodzić miodem. Podawać na zimno, jako wigilijny deser.

Piernik świąteczny

Składniki:

1½ szklanki mąki

1 łyżeczka Proszku do pieczenia Appetita z linii Domowe Sekrety

1 łyżeczka Sody oczyszczonej Appetita z linii Domowe Sekrety

2 łyżki ciemnego kakao

1½ łyżki Przyprawy do piernika Appetita z linii Domowe Sekrety

100 g mas ła

2 łyżki miodu

3 du że jaja

170 g cukru drobnego do wypiek ó w

ó 230 ml mleka

Sposób przygotowania:

Masło rozpuścić razem z cukrem i miodem w rondelku, zdjąć z ognia i dodać przyprawę do piernika i kakao. Do miski dodać mleko i jajka, osobno dokładnie wymieszać wszystkie sypkie składniki. Następnie połączyć ze sobą masło z mlekiem i zmiksować. Po jednej łyżce dosypywać suchą mieszankę, cały czas miksując. Tak powstałą masę piec w formie albo tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia przez ok. 40 minut (do suchego patyczka w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni).

Kruche ciasteczka bożonarodzeniowe

Składniki:

350 g m ąki

200 g masła

90 g cukru pudru

Cukier wanilinowy Appetita z linii Domowe Sekrety

szczypta Cynamonu mielonego Appetita z linii Domowe Sekrety

⅓ łyżeczki Proszku do pieczenia Appetita z linii Domowe Sekrety

1 jajo

Sposób przygotowania:

Mąkę, cukier puder, cukier wanilinowy, proszek do pieczenia, cynamon i cukier puder dokładnie wymieszać i wysypać na stolnicę albo do dużej miski. Masło roztopić na małym ogniu w rondelku. Następnie dodawać kolejno mokre składniki i zagniatać, aż do uzyskania gładkiej, jednolitej konsystencji.

Ciasto rozwałkować na cienki placek na podsypanej mąką powierzchni i wycinać foremkami świąteczne wzorki. Ciasteczka przekładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piec ok. 15 minut na złoty kolor w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Po ostygnięciu ciasteczka można dekorować wedle uznania: lukrem, kawałkami czekolady, kolorowymi posypkami, czy pisakami do ciasta.