Kiszonki na zdrowie z Ewą Wachowicz i Appetitą! Autorskie przepisy ekspertki smaku i stylu!

Popularne od wieków kiszonki obecnie przeżywają prawdziwy renesans. Nic dziwnego, bo trudno o metody konserwacji żywności, które gwarantują uzyskanie równie zdrowego i pysznego jedzenia. Podczas procesu fermentacji cukry proste zostają zamienione na kwas mlekowy, co nie tylko przedłuża świeżość, ale także znacznie obniża kaloryczność produktu i pozytywnie wpływa na pracę układu pokarmowego oraz odpornościowego.

W polskich domach kisi się już nie tylko ogórki czy kapustę, ale niemal wszystkie produkty spożywcze, które można znaleźć w kuchni – od warzyw i owoców poprzez orzechy aż po… ryż czy kaszę! Swoimi sprawdzonymi przepisami na nietypowe kiszonki dzieli się Ewa Wachowicz, ekspertka kulinarna oraz ikona dobrego smaku i stylu. Ambasadorka Appetity specjalnie dla marki przygotowała propozycje na kiszone cytryny i marchewki. Jej autorskie przepisy to prawdziwa gratka dla fanów zdrowego odżywiania oraz eksperymentów w kuchni, a także ciekawa alternatywa dla sałatek, dodatków do mięs czy samodzielnych przekąsek.

Kiszone cytryny

Składniki :

sól

4 cytryny

4 Goździki Appetita

4 szczypty Cynamonu Appetita

2 Liście laurowe Appetita

Opis przygotowania:

Cytryny wyszorować i sparzyć, a następnie naciąć do połowy. W nacięcie włożyć goździk, szczyptę cynamonu i łyżeczkę soli. Na dno słoika dać liście laurowe, ułożyć cytryny i zasypać solą tak, aby przykryła owoce. Odstawić na 5-6 tygodni w chłodne, zacienione miejsce. Ukiszone cytryny przechowywać w lodówce. Podawać jako dodatek do mięs (również do pieczenia). Kiszone cytryny są też świetnym składnikiem sałatek.

Kiszone marchewki

Składniki:

2 kg marchewek

2 Liście laurowe Appetita

1 cebula

kilka ziaren Ziela angielskiego Appetita

½ łyżeczki Imbiru mielonego Appetita

Zalewa:

1 łyżka soli kamiennej na litr wody źródlanej

6 ząbków czosnku

Opis przygotowania:

Marchewkę pokroić w plasterki lub słupki, a cebulę w plasterki. Warzywa przełożyć do kamionki lub słoika, a następnie zalać przegotowaną i przestudzoną wodą z solą. Dodać przyprawy. Przykryć talerzykiem i obciążyć tak, by marchewki znajdowały się pod zalewą. Przykryć ściereczką i zostawić na 5-6 dni. Aby przyspieszyć proces kiszenia, można wlać trochę wody spod kiszonych ogórków i/lub kapusty. Spożywać jako przekąskę lub dodatek do dań.

Po więcej kulinarnych inspiracji zapraszamy na stronę www.smakistyl.pl.