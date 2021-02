Wraz z Appetitą rozkochaj się w… afrodyzjakach!

O namiętność trzeba dbać na co dzień, nie tylko od święta. To banalne zdanie, ale niesie za sobą dużo mądrości. W dzisiejszych czasach pędząc za karierą, wychowując dzieci czy rozwijając swoje pasje, zdarza się zapominać o codziennym pielęgnowaniu uczuć do partnera czy partnerki. Walentynki to doskonały moment, aby nadrobić zaległości i spędzić przyjemnie czas z ukochaną osobą tylko we dwoje.

Aby wpleść w romantyczny wieczór odrobinę magii, warto sięgać po afrodyzjaki. Niepozorne składniki mogą pozytywnie wpływać na siły witalne, zwiększać libido i wzmacniać relację pomiędzy partnerami. Należą do nich między innymi czekolada, szampan, owoce morza, ale także przyprawy i zioła: gałka muszkatołowa, pieprz, tymianek, cząber, kurkuma, kolendra, cynamon, imbir czy chili. Przy pomocy Appetity szybko i łatwo można wyczarować wyborne dania z dodatkiem afrodyzjaków, aby wspólnej kolacji dodać pikanterii i smaku.

Paella

Składniki:

300 g ryżu do paelli (calasparra,ewentualnie arborio)

2 papryki

1 łyżeczka Kurkumy mielonej Appetita

szczypta Chili mielonego Appetita

200 g groszku

1 l bulionu warzywnego lub mięsnego

150 g oczyszczonych i obranych krewetek

2 ząbki czosnku

1 cebula

⅓ szklanki białego wina

oliwa z oliwek

opcjonalnie szafran

sól

Sposób przyrządzenia:

Czosnek i cebulę posiekać, paprykę pokroić w drobną kostkę. W głębokiej patelni rozgrzać oliwę z oliwek, zeszklić czosnek i cebulę, dodać paprykę i smażyć ok. 2 minuty. Dodać suchy ryż, zamieszać i wlać wino. Odparować alkohol i dolać bulion, zmniejszyć moc palnika, dodać kurkumę, chili i gotować przez ok. 15 minut, nie mieszając. Kiedy ryż będzie miękki, dodać groszek, szafran oraz oczyszczone krewetki. Gotować jeszcze przez ok. 5 minut - ewentualnie doprawić do smaku, od razu podawać.

Zupa krem ze szpinaku z krewetkami

Składniki:

40 dag szpinaku

800 ml wody

3 ząbki czosnku

50 g sera feta

½ pęczka szczypiorku

½ natki pietruszki

2 łyżki masła

1 łyżka oliwy

sól

Pieprz czarny mielony Appetita

Gałka muszkatołowa Appetita

krewetki tygrysie

łyżka masła

ząbek czosnku

bagietka (do podania)

Sposób przyrządzenia:

Szpinak, szczypiorek i pietruszkę umyć i pokroić. Czosnek obrać i posiekać. W garnku rozgrzać masło, wrzucić dwa ząbki czosnku, zrumienić, dodać zieleninę i smażyć 2-3 minuty. Całość przyprawić, zalać wodą i gotować 10 minut, przyprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową, zmiksować na gładki krem. Na patelni rozgrzać oliwę i masło, dodać ostatni posiekany ząbek czosnku, zrumienić, dodać krewetki i obsmażyć. Wlać zupę do talerzy, do każdego włożyć krewetki. Podawać z bagietką.

Szybkie szaszłyki z krewetek

Składniki:

15 sztuk oczyszczonych krewetek królewskich

sok z ½ limonki

1 łyżka Kolendry Appetita

2 ząbki czosnku

1 papryczka chili

olej

sól

Pieprz czarny mielony Appetita

50 g masła

Sposób przyrządzenia:

Krewetki zalać sokiem z limonki, dodać posiekane chili, czosnek przeciśnięty przez praskę, łyżeczkę kolendry, sól, pieprz i kilka łyżek oleju. Na patelni rozgrzać olej, smażyć krewetki po 2 minuty z każdej strony, w połowie smażenia dodać masło. Krewetki można również przyrządzić na grillu. Podawać z ulubioną sałatką.

Sałatka z krewetkami

Składniki:

200 g krewetek koktajlowych

2 cykorie

1 mały ogórek

1 łyżka kaparów

2 łyżki soku z cytryny

1 łyżka oleju

3 łyżki oleju sezamowego

sól

Tymianek suszony Appetita

Pieprz czarny mielony Appetita

Sposób przyrządzenia:

Krewetki polać łyżką soku z cytryny i łyżką oleju. Przyprawić solą, tymiankiem i pieprzem, następnie smażyć kilka minut na patelni grillowej z obydwu stron. Cykorię umyć, podzielić na liście, posiekać, umyć ogórek,osuszyć i pokroić w półplastry. Całość posypać kaparami. Polać łyżką soku z cytryny i olejem sezamowym, przyprawić solą i pieprzem.

Moules-frites

Składniki:

1 kg wstępnie ugotowanych małży

3 ząbki czosnku

3 szalotki (lub 1 cebula)

natka pietruszki

4 łyżki masła

Tymianek Appetita

200 ml białego wytrawnego wina

4 duże, oczyszczone ziemniaki

olej do smażenia

Przyprawa do frytek i ziemniaków

sól

Sposób przyrządzenia:

Przygotować frytki: ziemniaki pokroić w grube paski, odsączyć na papierze do pieczenia. Smażyć na głębokim oleju do uzyskania złotego koloru. Posypać solą i przyprawą do ziemniaków. Czosnek i szalotkę drobno posiekać. W głębokiej patelni rozpuścić masło, dodać czosnek i szalotkę, smażyć ok. minutę, a następnie zalać winem, częściowo odparować i dodać mule. Przykryć, gotować ok. 5 minut. Pietruszkę posiekać, posypać mule, doprawić solą i tymiankiem, podawać z frytkami.