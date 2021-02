Maraton bajek z dzieciństwa, czyli pomysł na familijny wieczorek filmowy

Czasem trudno przeskoczyć różnice między pokoleniami i wybrać taki film, który będzie odpowiadał każdemu. Z pomocą przychodzą filmy animowane. Dla rodziców – sentymentalna podróż do wspomnień z dzieciństwa, dla najmłodszych – wesoła, kolorowa i pouczająca rozrywka. Każdy może zaproponować swojego faworyta albo wybrać coś z naszych podpowiedzi.

Małe i duże księżniczki z pewnością będą zachwycone bajkami opartymi na klasycznych baśniach. Na ich czele stoi dzielny Kopciuszek – klasyczna bajka z roku… 1950! Choć osiągnęła już sędziwy wiek, to dalej bawi i wzrusza. Prawdziwe wojowniczki będą zachwycone wyprawą w kulturę rdzennych Indian w towarzystwie odważnej Pocahontas. W poszukiwaniu niezwykle klimatycznej i romantycznej pozycji warto skusić się na Śpiącą Królewnę, która zasypia na 100 lat, aby zostać obudzona pocałunkiem prawdziwej miłości…

Warto pokazać dzieciakom największe klasyki wśród bajkowych historii. Z pewnością należy do nich Król Lew, który wzrusza do łez kolejne pokolenia. Pozycją obowiązkową jest także Herkules, historia półboga, herosa, inspirowana mitologią grecką. A w niej romans, intryga, bogowie i władca piekieł. Młodszym widzom z pewnością spodoba się Dumbo – mały, dzielny słoń o wielkich uszach, które sprawiały, że… latał! Starszakom można zaproponować Shreka. Ta zabawna historia dostarczy dużo radości zarówno dzieciom, jak i rodzicom!

A dla najmłodszych? Też coś się znajdzie! Z rodzimego podwórka można przywołać wspomnienie odważnych chłopców - Bolka i Lolka lub kochanego Misia Uszatka. W kolejce czeka też zabawna rosyjska animacja - Wilk i Zając oraz uroczy Krecik prosto od naszych południowych sąsiadów. No i na końcu, choć nie mniej godne uwagi, są urocze Smerfy oraz Gumisie! Kultowe kreskówki o przygodach małych stworków, któż ich nie oglądał?

Filmy animowane to wyjątkowy wybór na filmowy maraton. Proste animacje w połączeniu z piękną, wpadającą w ucho oprawą muzyczną i wplecionym między wierszami przekazem ludowych mądrości tworzą niezapomnianą atmosferę. I choć płynący z nich przekaz bywa czasem nieaktualny, to mogą one stać się pretekstem do rozmowy i poszerzania horyzontów najmłodszych członków rodziny.

