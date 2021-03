Wystartowała IV edycja konkursu Design by Śliwka Nałęczowska. Tematem przewodnim bieżącej odsłony projektu jest sztuka łączenia, którą marka Śliwka Nałęczowska skutecznie realizuje od początku swojego istnienia. W tym roku pasjonaci grafiki i designu mają za zadanie zaprojektować nadruk na T-shirt, będący twórczą interpretacją hasła „Śliwka Nałęczowska – sztuka łączenia”. Zgłoszenia powinny zawierać projekt nadruku oraz wizualizację nadruku na koszulce.

Ideą Design by Śliwka Nałęczowska jest wspieranie i promocja młodych twórców, grafików i projektantów (zarówno profesjonalistów, jak i amatorów). Laureaci pierwszych ośmiu miejsc otrzymają nagrody finansowe (10 000 zł, 7 000 zł, 5 000 zł, 5 x 500 zł) i zapasy Śliwki Nałęczowskiej. Autorzy prac, które uplasują się na pozycjach od dziewiątej do dwunastej, zostaną nagrodzeni zestawami pralin. Z wybranych projektów powstanie limitowana kolekcja T-shirtów. Będzie ona dostępna w salonach sieci Medicine, która podobnie jak Śliwka Nałęczowska mocno akcentuje w swojej strategii promowanie polskich artystów.

W jury konkursu zasiądą m.in.: Mateusz Suda, ilustrator mody, projektant graficzny i dyrektor artystyczny, prof. Ksawery Piwocki, uznany autorytet wśród studentów i były rektor warszawskiej ASP oraz eksperci projektowania i designu z ramienia partnerów i patronów akcji. Projekty można przesyłać do 25 kwietnia br. wyłącznie za pośrednictwem strony www.designbysliwkanaleczowska.pl. Wyniki zostaną ogłoszone 26 maja br. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Design by Śliwka Nałęczowska określa regulamin, którego akceptacja jest niezbędnym warunkiem udziału w akcji.

IV edycja konkursu stanowi odpowiedź na duże zainteresowanie, jakim cieszyły się jego poprzednie odsłony. W ubiegłym roku zgłoszono rekordową liczbę 2874 projektów. „Konkurs Design by Śliwka Nałęczowska łączy w sobie aspekt artystyczny z użytkowym. To z jednej strony platforma do komunikacji marki, inspirująca młodszych, aspirujących konsumentów, a z drugiej - szansa dla młodych twórców do zaprezentowania umiejętności i zobaczenia swoich prac w realizacji. W tym roku stawiamy na autentyczną sztukę łączenia i czekamy na zgłoszenia ludzi z pasją, którzy razem ze Śliwką Nałęczowską chcą projektować otaczający nas świat i rzeczy, które będziemy nosić” – wyjaśnia Bożena Piotrowska, odpowiedzialna za markę.

Design by Śliwka Nałęczowska 2021 zyska szerokie wsparcie medialne i PR, w tym zasięgową kampanię internetową, również w social mediach, promocję w kanałach patronów medialnych oraz w kanałach własnych marki Śliwka Nałęczowska. Partnerami IV edycji są: marka odzieżowa Medicine, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Patronat medialny nad konkursem objęli: NOIZZ, Grafmag i K MAG. Kreacje na potrzeby promocji akcji przygotowała agencja Expansja Advertising, Działania PR prowadzi Kolterman Media Communications.

***

Śliwka Nałęczowska – marka z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją produkcji. Te najwyższej jakości polskie śliwki zatopione w masie kakaowej, oblane deserową czekoladą cieszą się niesłabnącą popularnością i dlatego mają ponad 80% udziału w segmencie markowych śliwek w czekoladzie