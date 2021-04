Kampania! Wybitna Oranżada Hellena Zero Cukru wśród wybitnych osiągnięć Polaków

Przez pryzmat polskich sukcesów Oranżada Hellena promuje nową bezcukrową odsłonę autentycznie najlepszego rodzimego napoju. W najnowszej odsłonie kampanii marki Kuba Wojewódzki w zabawny i charakterystyczny dla siebie sposób podkreśla imponujące osiągnięcia rodaków. Jednym z nich jest - Oranżada Hellena Zero Cukru, wybitna bez cukru. Nowość znakomicie wpisuje się w prozdrowotne trendy rynkowe, zachowując przy tym swój unikalny landrynkowy smak.

Ostatnie sekundy 30-sto i 15-sekundowych spotów dobitnie podkreślają to, co w produkcie najważniejsze – wybitny smak i wybitnie zero cukru! Ich emisję zaplanowano w TV oraz w social mediach, Oranżada Hellena Zero Cukru otrzyma także mocne wsparcie w punktach sprzedaży. Na potrzeby PSD przygotowano materiały POSM oraz specjalne ekspozycje.

Działania mają charakter mocno wizerunkowy. Ich celem jest promocja Oranżady Hellena jako polskiej marki, a także dotarcie do aktualnych i nowych grup konsumentów. Kampania skupia się na fundamentach brandu – niepowtarzalnym smaku i polskim pochodzeniu. W reklamach zastosowano charakterystyczny dla marki design z podkreśleniem koloru czarnego jako typowego dla kategorii napojów gazowanych bez cukru.

Producentem spotu jest Papaya Films. Za kreację odpowiada agencja Grandes Kochonos. Media zaplanował i kupił dom mediowy Initiative Media Warszawa. Działania PR prowadzi agencja Kolterman Media Communications. Aktywności reklamowe potrwają do końca czerwca.