Polska marka Cleanic ogłosiła konkurs z okazji swojego 30-lecia. Akcja jest skierowana zarówno do profesjonalnych grafików, projektantów, plakacistów, ilustratorów i designerów oraz wszystkich amatorów aspirujących do tych ról. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu jubileuszowych projektów: grafiki na opakowanie płatków Cleanic Pure Effect 120 i plakatu marki Cleanic, będących kreatywną interpretacją hasła Piękna historia kobiecości. Dodatkowych źródeł inspiracji należy szukać w polskim designie, naturze, delikatności i kobiecości.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. W puli nagród jest 9 000 zł i realizacja zwycięskiego projektu, na podstawie którego powstanie limitowana edycja opakowań najlepiej sprzedającej się linii płatków kosmetycznych i patyczków higienicznych Cleanic Pure Effect marki Cleanic.

Laureatów konkursu Piękna historia kobiecości wyłoni jury złożone z ekspertów z zakresu grafiki, wzornictwa i projektowania użytkowego. Prace oceni m.in. Karolina Pawelczyk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich ilustratorek oraz prof. Ksawery Piwocki, były rektor warszawskiej ASP

i niekwestionowany autorytet w obszarze grafiki oraz polskiego designu. Zgłoszenia można przesyłać

do 16 maja wyłączenie za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie www.konkurs.cleanic.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 czerwca.

Patronami konkursu Piękna historia kobiecości zostali: warszawska Akademia Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej i agencja ilustratorów MAD illustrators. Projekt uzyska promocję w social mediach i wsparcie PR. Patronat medialny nad akcją objęli: OOH Magazine i Polki.pl. Organizatorem konkursu jest Kolterman Media Communications.

***

Cleanic od 30 lat dba o zdrową i zadbaną skórę Polek, o jej codzienne skuteczne i delikatne oczyszczanie i pielęgnację. Ta polska marka oferuje szeroką gamę delikatnych produktów do oczyszczania oraz utrzymania higieny w ciągu całego dnia: płatki kosmetyczne, patyczki higieniczne, chusteczki do demakijażu, chusteczki do higieny intymnej, chusteczki odświeżające, nawilżany papier toaletowy, podpaski i wkładki higieniczne. Produkty Cleanic cieszą się uznaniem i zaufaniem konsumentów, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Marka zawdzięcza sukces rynkowy kreowaniu i śledzeniu trendów konsumenckich oraz zaspokajaniu stale rosnących potrzeb, związanych ze zmieniającym się stylem życia.

https://cleanic.pl