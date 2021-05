Kolejny „Milion Grześków do wygrania” w loterii

Grześki to silna polska marka z długoletnią tradycją i jedne z najchętniej kupowanych wafli impulsowych w Polsce. Do tej pory w puli do wygrania w loteriach marki były już trzy miliony gratisowych wafli Grześki! Kolejny milion czeka na zwycięzców w tym roku.

Zasady akcji są proste. Każdy konsument, który w promocyjnym opakowaniu wafli Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g znajdzie hasło „Wygrałeś Grześki kakaowe 36 g” otrzyma taki sam produkt gratis. Wygrane wafle zwycięzcy będą mogli odbierać na bieżąco aż do końca lipca br.

Promocja będzie szeroko komunikowana w mediach oraz punktach sprzedaży w całej Polsce. Szczegóły loterii oraz regulamin akcji są dostępne od 1 maja br. na stronie: www.grzeski.pl.

Organizatorem akcji jest agencja G3 Group. Media do kampanii reklamowej zakupił dom mediowy Initiative Media. Wsparcie PR zapewnia Kolterman Media Communications.

Producent: Colian Sp. z o.o.

Marka: Grześki

Produkt: Grześki kakaowe w czekoladzie 36 g,

Cena regularna: ok. 1,19 zł

www.grzeski.pl