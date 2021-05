Z okazji 70. rocznicy powstania BIC® Cristal®, marka z dumą prezentuje nowy BIC® Cristal® Re’NewTm - metalową wersję premium kultowego długopisu z wymiennymi wkładami.

Historia BIC rozpoczęła się po II wojnie światowej na przedmieściach Paryża, gdzie Marcel Bich produkował części zamienne do wiecznych piór. Na rynku istniał już wtedy długopis kulkowy, jednak był daleki od ideału. Bich zauważył w tym produkcie ogromny potencjał… lecz uznał, że trzeba go perfekcyjnie zaprojektować.

Przez 2 lata Bich pracował nad wynalezieniem długopisu idealnego. Jego wizja była jasna: długopis miał zapewniać gładkie, niewymagające wysiłku pisanie, tak aby użytkownik mógł swobodnie uwolnić kreatywność i wyrazić siebie. Niezwykła dbałość o szczegóły i zamiłowanie do perfekcji sprawiły, że Bich jako pierwszy w historii zaczął używać do produkcji długopisów wyjątkowo precyzyjnego… sprzętu zegarmistrzowskiego!

I tak oto na początku 1951 roku narodził się BIC® Cristal® ̶ pierwszy wysokiej jakości długopis w przystępnej cenie.

Jak się szybko okazało, Marcel Bich był wizjonerem nie tylko w zakresie projektowania, ale także marketingu. Rozumiał że, aby odnieść sukces, świat najpierw musi dowiedzieć się o jego produkcie, poznać go i pokochać, dlatego postawił na... reklamę. W 1952 roku wraz z Raymontem Savignac rozpoczęli słynną kampanię reklamową „Elle court elle court, la pointe BIC", a w 1960 roku symbolem, dzisiaj powiedzielibyśmy logo marki, został BIC Boy – charakterystyczny chłopiec z głową w kształcie kulki.



Obecnie BIC® Cristal® jest najlepiej sprzedającym się długopisem na świecie, który towarzyszy nam na co dzień w domach, szkołach i biurach. Na przestrzeni lat stał się ikoną designu, kultowym przykładem sztuki użytkowej, który trafił do… muzeum! Można go zobaczyć na ekspozycjach w Museum of Modern Art / Centre George Pompidou w Paryżu, a także w Museum of Modern Art w Nowym Jorku (MoMA).

Czy wiesz, że bazgranie jest idealnym sposobem na stres?

Bezwiedne bazgranie długopisem (z ang. doodling) np. podczas wykładu, przedłużającego się spotkania czy rozmowy telefonicznej pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i pamięć. Pomaga skoncentrować się, wycisza, relaksuje, a nawet rozwija twórczą ekspresję i kreatywność. Tak proste czynności jak pisanie, kreślenie, kolorowanie czy szkicowanie pozwalają odstresować się po ciężkim dniu i odpocząć od urządzeń elektronicznych, które zdominowały naszą codzienność. Dlatego warto mieć zawsze pod ręką… ulubiony długopis, taki jak np. BIC® Cristal®.

BIC® Cristal® – nie taki prosty, jak mogłoby się wydawać

Prostota długopisu BIC® Cristal® jest tylko pozorna. W rzeczywistości jest on niezwykle wyrafinowanym narzędziem piśmienniczym. Bezkompromisowy proces produkcji od samego początku, 70 lat temu, nie pozostawiał żadnego aspektu przypadkowi. Wszystko po to, aby mieć całkowitą pewność, że klient otrzyma wysoce wydajny i niezawodny długopis, który będzie sprawiał radość piszącemu od pierwszej aż po ostatnią linijkę. Jakość produktu jest weryfikowana w ponad 70 punktach kontrolnych w trakcie procesu produkcji!

NOWOŚĆ

BIC® Cristal® Re’NewTM to metalowa wersja premium kultowego długopisu z wymiennymi wkładami. Zaprojektowany, by trwać!

Przez ostatnie 70 lat na rynku pojawiło się ponad 60 modeli BIC®Cristal® oraz 15 kolorów, a kolekcja wciąż się rozrasta. Nowy BIC® Cristal® Re’NewTM to kultowy Cristal® w uwspółcześnionej wersji premium – z matowym, aluminiowym korpusem i laserowo grawerowanym logo BIC®. Skuwka również została zaprojektowana na nowo: jest srebrna, matowa i zrobiona z plastiku pochodzącego z recyklingu. Niezwodny, wymienny, wytrzymały.

Wydajny i elegancki BIC® Cristal® Re’NewTM to nie tylko piękny, ale i wyjątkowy przedmiot. Raz użyty sprawia, że trudno się z nim rozstać. Dlatego został wyposażony w możliwość wielokrotnej wymiany wkładów za pomocą wygodnego przycisku na korpusie, który wskazuje także kolor tuszu (czarny lub niebieski).

BIC® Cristal® Re’NewTM jest dostępny w sklepach stacjonarnych oraz na Allegro (użytkownik: SkleBIC) w rekomendowanej cenie 19,99 zł za zestaw 1 długopis + 2 wymienne wkłady.

https://allegro.pl/oferta/dlugopis-czarny-bic-cristal-re-new-metal-1-2szt-10586319238

https://allegro.pl/oferta/dlugopis-niebieski-bic-cristal-re-new-metal-1-2szt-10586318993

