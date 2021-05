Wafle Familijne Mus je schrupać… zanim znikną!

Gdzie się podziały nasze wafelki? Czy Familijne schrupały wróbelki? Odpowiedzi na te i inne pytania marka udziela w nowej kampanii, realizowanej od maja m.in. w telewizji. Zaprasza w niej do rodzinnej zabawy w poszukiwanie zaginionych wafelków w towarzystwie rysunkowych postaci – dinożarła, wróbelka, bluesowych miśków czy przybysza z kosmosu. Mus zobaczyć… choćby tutaj www.familijne.pl

Familijne to wafle rodzinne numer jeden w Polsce. Uwielbiane od ponad 25 lat za idealne połączenie chrupiącego wafelka i lekkiego, kremowego musu. Dostępne w szerokim wyborze aż 11 smaków, są chrupiącą, słodką przekąską do podjadania i dzielenia się z bliskimi w każdym miejscu i czasie.

Gruby kaliber wśród wafli, delikatny jak obłoczki!

Do najbardziej ulubionych i unikalnych smaków należą Familijne wafle Gofrowe - pierwsze w kraju połączenie grubego, chrupiącego wafla o strukturze przypominającej gofra z puszystym musem czekoladowym lub waniliowym. A dla tych, którzy kochają jeszcze bardziej przyjemnościowe smaki jest coś specjalnego – ciemny kakaowy wafel gofrowy z karmelowym kremem! No nie ma rady, mus je schrupać!

Klasyka najszybciej znika

Wafle Familijne śmietankowe, kakaowo-śmietankowe i kakaowe to trzy klasyczne smaki, które znikają z półek najszybciej. Wytrawne kakao i słodka śmietanka należą bowiem do ulubionych smaków Polaków. Idealnie chrupiące i lekkie (bo bez czekolady) wafelki ma pod ręką każda mama, by zawsze móc uratować sytuację, gdy… Familijne „znikną” w tajemniczych okolicznościach. Nigdy nie można być pewnym, czy zostały schrupane czy może porwane?;) Dlatego… mus je schrupać… zanim znikną!

Wafle Familijne są dostępne w sugerowanej cenie det. ok. 2,99 zł za opakowanie 180 g.

Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=JwM6t3NOQzI