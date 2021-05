Mama to jest bohaterka, chętnie schrupie dziś wafelka czyli Dzień Matki z marką Familijne

Mama, mamusia, mamunia… W erze znikających wafelków to właśnie ona jest największą bohaterką i zawsze wie, gdzie można je znaleźć. 26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. To doskonała okazja, aby pokazać mamie, że to, co robi na co dzień jest zauważane i doceniane.