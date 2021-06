Gdzie te wafelki? Familijne z nową komunikacją na outdoorze

Marka Familijne kontynuuje wątek rodzinnego poszukiwania wafelków w ramach kolejnej odsłony nowej platformy komunikacyjnej pod hasłem „Mus je schrupać… zanim znikną!”. Tym razem akcja przenosi się z domowego zacisza, znanego ze spotów telewizyjnych, w realną przestrzeń największych polskich miast. Gdzie te wafelki? Na citylightach i billboardach!

Kampania outdoorowa, realizowana w największych aglomeracjach miejskich w Polsce, potrwa do końca czerwca. Przekaz kilkunastu różnych kreacji reklamowych nawiązuje do lokalnej specyfiki każdego z miast i przywołuje ich najbardziej charakterystyczne symbole (m.in. wrocławskie krasnale, Smoka Wawelskiego, warszawską Syrenkę czy poznańskie koziołki). W humorystycznej i rymowanej narracji marka Familijne zachęca do zabawy w poszukiwanie ulubionych wafelków, stawiając pytanie „Gdzie się podziały wafelki (w twoim mieście)”? Dodatkowym elementem, komunikowanym podczas kampanii, jest znak Colian Polska Firma Rodzinna.

Lekki przekaz i komiksowa estetyka dodają marce świeżości i idealnie trafiają w oczekiwania młodszej grupy konsumentów. Jest zabawnie, z przymrużeniem oka i bardzo Familijnie. Mus zobaczyć… także w telewizji i internecie.

Strategię nowej platformy komunikacyjnej oraz wszystkie kreacje do kampanii outdoorowej przygotowała agencja Opus B. Za produkcję spotów odpowiada Lemon Film. Zakupem mediów zajmuje się Initiative. Działa PR realizuje Kolterman Media Communications.

***

Familijne to wafle rodzinne numer jeden w Polsce. Uwielbiane od ponad 25 lat za idealną chrupkość wafelka i pyszną różnorodność. Dostępne w szerokim wyborze aż 11 smaków są chrupiącą, słodką przekąską do podjadania i dzielenia się z bliskimi w każdym miejscu i czasie. Produkt z portfolio Colian - Polskiej Firmy Rodzinnej.