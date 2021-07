Wystartowała ogólnopolska kampania BIC Kids Dla Twojego Małego Artysty!

Każde dziecko jest Małym Artystą, a każdy jego rysunek małym dziełem sztuki – to założenie tegorocznej komunikacji marki BIC Kids w okresie powrotu do szkoły. W ogólnopolskiej kampanii pod hasłem „Dla Twojego Małego Artysty!”, która potrwa od połowy lipca do września br., marka koncentruje się na przekazie, że rysowanie jest fantastyczną aktywnością, która przynosi dzieciom i rodzicom mnóstwo korzyści.