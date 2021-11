Duża rodzinna paczka nowych wafli Familijne z kremem o smaku piernikowym to przekąska w sam raz na świąteczne dni. Idealna do chrupania podczas przygotowań czy rodzinnych spotkań w gronie najbliższych. Piernikowe Familijne są dostępne w ofercie limitowanej od połowy listopada aż do świąt – mus je schrupać… zanim znikną!

Familijne to rynkowy numer jeden i najpopularniejsze wafle w Polsce. Spośród szerokiej oferty 10 smaków, każdy może wybrać swoje ulubione. Teraz do rodziny dołączyła nowość w świątecznej ofercie limitowanej - Familijne o smaku piernikowym.

Chrupiące wafelki przełożone pysznym kremem z charakterystyczną piernikową nutą są dostępne w dużych opakowaniach 450 g, idealnych do dzielenia się bliskimi. W sam raz do podjadania w świąteczne dni, w chwilach przerwy między codziennymi obowiązkami, podczas wieczorów filmowych czy na spotkaniach z przyjaciółmi. Zawsze warto mieć je pod ręką, by świąteczny nastrój nas nie opuszczał.

Wafle Familijne o smaku piernikowym będą dostępne w sprzedaży w wybranych sklepach co najmniej do końca grudnia br. w cenie ok. 5,99 zł za opakowania 450 g.

Zapraszamy na stronę: www.familijne.pl