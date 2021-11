Polskie słodycze na polskie święta

Słodycze od polskich marek z ponad 100 letnią tradycją to idealny wybór na święta. Aniołki z marcepanem od Goplany, Śliwka Nałęczowska z nutką cynamonu, lampiony z pralinami Solidarności czy piernikowe Jeżyki przywołają świąteczną magię, jaką pamiętamy z czasów, gdy jeszcze wierzyliśmy w świętego Mikołaja…

Siłą polskich świąt i źródłem ich magii są tradycje, które kultywujemy do dzisiaj. Dzielimy się opłatkiem, wkładamy sianko pod obrus, zostawiamy puste miejsce przy wigilijnym stole, śpiewamy kolędy i nasłuchujemy, czy nasi pupile w tę wyjątkową noc przemówią ludzkim głosem. Słodycze polskich marek – Goplany czy Solidarności towarzyszą nam podczas radosnego świętowania od zawsze. Dołączamy je do prezentów choinkowych, obdarowujemy dzieci, podajemy na deser czy wręczamy przyjaciołom podczas świątecznych wizyt. W tym roku nie może być inaczej! Oto co przygotowały polskie marki na polskie święta w ofercie sezonowej.

Aniołki Goplana to nowe i jedyne na rynku świąteczne figurki z marcepanem w czekoladzie, dostępne z graficznymi motywami aniołków. W tym roku dołączyły do bestsellerowej kolekcji 9 figurek o smaku karmelowym w czekoladzie (z wizerunkami św. Mikołaja, renifera i bałwanka), które od lat są rynkowym numerem 1 w swojej kategorii. Idealny słodki drobiazg do paczki dla dzieci, ozdoba świątecznego stołu czy tradycyjnej choinki. Czy wiesz, że w sezonie, średnio co sekundę sprzedawane są 4 figurki świąteczne od Goplany?

Śliwka Nałęczowska z cynamonem to nowość od marki Solidarność z edycji limitowanej na tegoroczne święta. Oryginalne polskie praliny od ponad 50 lat powstają podczas tradycyjnego procesu produkcji – ręcznie selekcjonowane polskie śliwki są otaczane delikatną masą kakaową i oblewane deserową czekoladą. W świątecznej odsłonie zyskały dodatkową nutkę aromatycznego cynamonu. Bardzo chętnie wybierane zarówno na elegancki, jak i niezobowiązujący prezent, idealne dla przyjaciół i rodziny z zagranicy! Prawdziwy smak pokoleń.

Praliny Złota Wiśnia, Złoty Orzech i Śliwka Nałęczowska Solidarności są dostępne w edycji limitowanej w unikalnych puszkach-lampionach z delikatnym, ażurowym motywem. Tworzą spójną kolekcję trzech wzorów, opatrzonych bilecikiem z miejscem na personalizowaną dedykację. Puszki mogą stać się pięknym elementem dekoracji wnętrza. Wypełnione światełkami led lub świeczką zyskają drugie życie, jako świąteczny lampion.

Jeżyki o smaku piernikowym w mlecznej czekoladzie to limitowana edycja kultowych ciastek w świątecznym wydaniu. Korzenny aromat, bogactwo bakalii, chrupiący herbatnik i pyszna czekolada Goplana to kwintesencja świąt w małym najeżonym ciasteczku. Uwaga! Jeżyki to najlepiej sprzedające się ciastka w czekoladzie w Polsce!

Żelki Miśki z sokiem owocowym od Jutrzenki to owocowe żelki w kształcie miśków, które na święta są dostępne w zimowej odsłonie graficznej. Ich soczysty smak i zabawny kształt sprawiają, że są uwielbiane przez małych konsumentów. Cieszą się także zaufaniem rodziców, pamiętających produkt z czasów własnego dzieciństwa. W opakowaniu znajduje się 6 smaków: cytrynowy, pomarańczowy, grejpfrutowy, ananasowy, czarna porzeczka oraz malinowy. Słodki drobiazg w sam raz do paczki na Mikołajki!

W okresie przedświątecznym marka Solidarność prezentuje nową odsłonę swoich klasycznych, wielosmakowych bombonier. Czekoladki L’Amour to wybór niewielkich pralinek z czekolady deserowej i mlecznej z aksamitnymi kremami w 10 różnych smakach. Czekoladowe Tajemnice są okazałą bombonierą mieszczącą aż 30 pralinek z czekolady deserowej i mlecznej, wypełnionych pysznymi kremami w 8 smakach. Piękne opakowania z motywami kwiatowymi w delikatnych pastelowych barwach prezentują się bardzo elegancko. Idealny prezent dla bliskich i przyjaciół na każdą okazję lub poprawę humoru po długim dniu.

Ofertę bożonarodzeniową wzbogacają najlepiej sprzedające się słodycze firmy Colian w standardowych opakowaniach: Śliwka Nałęczowska, Złota Wiśnia i Złoty Orzech Solidarności w różnych formatach i gramaturach; Czekoladki z Klasą, czekolady Goplana Simple Pleasures, galaretki Mella, bitesy Goplana Tyci, ciastka Jeżyki, bakalie i mnóstwo innych.

Oferta jest dostępna w sprzedaży od października br. Producent: Colian Sp. z o.o.

UWAGA! Tuż przed Bożym Narodzeniem w świąteczny nastrój wprowadzi wszystkich nowa kampania telewizyjna ulubionych słodyczy z oferty Colian, realizowana pod hasłem „Polskie słodycze na polskie święta”. Bądźcie czujni i nie przegapcie naszego najnowszego spotu!