Większość rodziców na hasło „bazgranie po ścianie” czuje rosnące ciśnienie i szybko przelicza w duchu, ile będzie kosztowało przemalowanie pokoju czy korytarza. Rzeczywiście, nie warto pozwalać dziecku na swobodną twórczość bezpośrednio na ścianie pokrytej farbą czy tapetą. Ze wszech miar powinno się jednak zachęcać do niej, gdy na ścianie znajdzie się wielka płachta papieru albo tablica. Dlaczego tego typu ekspresja jest ważna dla małego człowieka? Ponieważ uczy go sztuki panowania nad ciałem, swobody wyrażania emocji oraz ćwiczy rozwój prawidłowego chwytu pisarskiego, a bez tego – jak wskazują specjaliści zajmujący się edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną – nie da się skutecznie posiąść umiejętności pisania. Jak się okazuje, najlepszymi ćwiczeniami rozwijającymi prawidłowy chwyt pisarski są codzienne czynności, jak samodzielne jedzenie sztućcami, ubieranie się, mycie zębów, wiązanie sznurówek oraz jak najbardziej urozmaicone zabawy plastyczne. Wśród nich - bazgranie po ścianie, szczególnie uwielbiane przez 3–4 latki, którym trudno wyżyć się artystycznie, siedząc nad niedużą kartką przy małym stoliczku. Dla nich rysowanie na stojąco jest po prostu najwygodniejsze i najbardziej naturalne. Oraz najintensywniej rozwijające – a o to przecież chodzi wszystkim rodzicom i nauczycielom!

Każda aktywność – rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie z plasteliny itp., która sprzyja doskonaleniu motoryki małej, bezpośrednio przekłada się na kreatywność i rozwój dziecka. To właśnie wszechstronna edukacja młodego człowieka stanowiła inspirację do stworzenia nowo uruchomionej platformy Zmalujmy Razem– bezpłatnej skarbnicy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

