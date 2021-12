Oranżada Hellena od lat jest ulubionym napojem małych i dużych Polaków na co dzień i od święta. Towarzyszy im i podczas codziennych posiłków, i przy bardziej uroczystych okazjach. Jeśli są one wyjątkowe dla najmłodszych członków rodziny, dla ich uczczenia powinna pojawić się na stołach także wyjątkowa wystrzałowa Oranżada Hellena Party – np. na pierwszej sylwestrowej zabawie i powitaniu nowego roku.

Oranżada Hellena Party w tym sezonie zyskała udoskonaloną recepturę - została wzbogacona o 20% soku. Ten wyśmienity napój, który został stworzony z myślą o dziecięcych i młodzieżowych imprezach: rodzinnych oraz w gronie rówieśników. Sylwestrowe i karnawałowe domówki, urodziny, pikniki czy ogniska nie mogą się wtedy obejść bez dwóch gwiazd – bohatera przyjęcia i Oranżady Hellena Party w charakterystycznej butelce o imprezowym kształcie, której już sam energetyczny design zachęca do świetnej zabawy, a oryginalny, pełen bąbelków smak – do wznoszenia kolejnych toastów, także noworocznych! Zwłaszcza jeśli Oranżadę Hellena Party zaserwuje się tak, jak na to zasługuje prawdziwa gwiazda: schłodzoną w kubełku z lodem i pucharkach jak do szampana. Udana impreza gwarantowana.

Wszelkie imprezowe spotkania najlepiej smakują w towarzystwie Oranżady Hellena Party.