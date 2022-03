Produkcja ostrzy maszynki Hybrid Flex 5 (oraz pozostałych maszynek BIC®) opiera się na jednej z najbardziej precyzyjnych technologii, jakie kiedykolwiek opracowano dla produktów masowych. Mało kto wie, że pojedynczy włos z brody jest tak mocny jak miedziany drucik o tej samej średnicy. Aby uciąć taki włos bez podrażniania skóry, krawędź ostrza maszynki do golenia musi być idealnie gładka i tak cienka jak to tylko możliwe – a krawędź BIC® jest 2000 razy cieńsza niż włos! Tylko precyzyjna i automatyczna produkcja pozwala na tego rodzaju ostrość oraz rygorystyczną kontrolę jakości. 100% produktów BIC® – ostrzy, komponentów i egzemplarzy finalnych – przechodzi aż 30 wizualnych oraz technicznych testów, a dodatkowym drobiazgowym sprawdzianom poddaje się co roku na całym świecie aż 7,1 miliona wyselekcjonowanych kompletnych maszynek. Dlatego Hybrid Flex 5 jest niezawodna każdego dnia i w każdej sytuacji. Jest także odpowiedzią na oczekiwania konsumentów poszukujących produktów przyjaznych środowisku, ponieważ jest maszynką systemową – z wymiennymi wkładami, podobnie jak modele Hybrid Flex 3 i Hybrid Flex 3 Sensitive.

Hybrid Flex 5 to nie jest zwykła maszynka do golenia – to styl życia! Z nią golenie zawsze będzie przyjemne.

5 tytanowych ostrzy zapewnia długi czas użytkowania.

Nanotechnologia umożliwia każdemu ostrzu indywidualnie dopasować się do konturów twarzy użytkownika, dzięki czemu golenie jest bardzo dokładne.

Ruchoma główka z 40° zakresem dopasowania się do konturów twarzy

Metalowa kulka w rączce sprawia, że maszynka jest cięższa, stabilnie leży w dłoni, można nią swobodnie manewrować, nie ryzykując zacięć.

Precyzyjne dodatkowe ostrze pomaga dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, np. pod nosem, i pozwala dokładnie wymodelować linię zarostu.

Pasek nawilżający z aloesem i wit. E gwarantuje idealny poślizg.

Wyjątkowy mechanizm łatwego wypinania ułatwia wymianę wkładu.

Maszynki oraz wkłady są sprzedawane w opakowaniach wykonanych w 80% z makulatury i nadają się do dalszego recyklingu.

BIC® to światowy lider w produkcji artykułów piśmienniczych, zapalniczek i maszynek do golenia. W projektowaniu i produkcji maszynek firma ma niemal 50 lat doświadczenia; obecnie wytwarza rocznie ponad 5 mld ostrzy, które można kupić w 162 krajach na całym świecie. Spółka zdobyła globalne uznanie za swoje zaangażowanie w edukację i zrównoważony rozwój. Od lat w całej grupie BIC® obowiązują zasady gospodarki w obiegu zamkniętym, wyrażone w filozofii „4 R”: