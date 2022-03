Światowy Dzień Recyklingu, obchodzony 18 marca, to doskonała okazja do przyglądnięcia się własnym nawykom, pod kątem ich wpływu na naszą planetę. Czasem niewielka zmiana może okazać się ważnym krokiem we właściwym kierunku. Czy wiesz, od czego zacząć?

Zmień myślenie

Za stan środowiska naturalnego dzisiaj i w przyszłości jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, tu i teraz – nie za rok czy 10 lat – działać musimy natychmiast. Uświadomienie sobie tego faktu, to początek właściwej drogi. Zrozumienie czym jest recykling i jakie korzyści niesie za sobą odzyskiwanie surowców z odpadów jest krokiem w dobrą stronę.

Recykling – jak to działa?

Ponowne wykorzystanie materiałów odpadowych pozwala chronić surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia. To kluczowa zasada działania recyklingu, która sprawia, że idealnie wpisuje się on w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Wykorzystywanie surowców z recyklingu znacząco wpływa na zmniejszenie globalnej emisji CO2, który odpowiada za efekt cieplarniany.

Każdy ma wpływ

Aby recykling przynosił jak największe korzyści, potrzebna jest współpraca firm i konsumentów. Każda ze stron ma swoje zadania. Producenci powinni dążyć do stosowania w swoich wyrobach jak największej ilości materiałów z odzysku i do powtórnego przetworzenia oraz odpowiedzialnie zarządzać odpadami. Każdy z nas poprzez świadome wybory oraz prawidłowe segregowanie śmieci, może każdego dnia dokładać swoją cegiełkę.

Co możesz zrobić?

Zamiast wyrzucać – zużywaj do końca to, co już masz, a kupując nowe rzeczy wybieraj świadomie. Rezygnując z foliówek i jednorazowych plastikowych butelek, wyprodukujesz mniej śmieci. Szukaj ekologicznych alternatyw dla przedmiotów codziennego użytku – nawet klej biurowy znajdziesz w opakowaniach z recyklingu. Sprawdź linię BIC ECOlutions. Należące do niej długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje czy korektory zostały wykonane w co najmniej 50% do 100% z materiałów powtórnie przetworzonych. Wymieniając ołówek czy długopis na wytworzony z surowców wtórnych, każdy może stać się częścią większego dzieła. Wspólnie piszemy zieloną przyszłość naszej planety!

Recykling dotyczy także ubrań, które w różnym stopniu produkowane są z tworzyw sztucznych. Kupuj mniej, zgodnie z realnymi potrzebami. Szukaj rzeczy z naturalnych tkanin, np. bawełny oraz takich, które wykonano z materiałów z recyklingu. Zamiast wyrzucać – wymieniaj lub przerabiaj, nadając ubraniom nowe życie.

Szukaj producentów odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie. Wielu z nich deklaruje zmianę podejścia na bardziej przyjazne dla środowiska i, co ważne, faktycznie wywiązuje się ze zobowiązań. Na przykład firma BIC ogłosiła, że do 2025 roku 100% opakowań jej produktów będzie nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania, a 100% opakowań papierowych i kartonowych będzie pochodziło z certyfikowanych źródeł i lub recyklingu. I już dzisiaj ponad 97% opakowań kartonowych BIC wytwarzanych jest z surowców pochodzących z recyklingu lub z certyfikowanych źródeł!

Do „zielonego piórnika” polecamy

Ołówki BIC® ECOlutions Evolution Original

Przyjazne dla środowiska, bezdrzewne ołówki grafitowe wykonane w 50% oraz 57% z materiałów z recyklingu i opatrzone ekologicznym certyfikatem NF Environnement (NF 400). Dostępne z praktyczną gumką lub bez. Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia, nie pozostawiają drzazg w razie złamania. Wyjątkowo bezpieczne dla dzieci. Idealne do rysowania, szkicowania czy pisania. Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach; obecne na rynku od niemal 30 lat!

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. Cena det. ok. 1,30 do 2 zł/szt.

Klej w sztyfcie BIC® ECOlutions Glue Stick

Klej w sztyfcie na bazie wody, który idealnie nadaje się dla dzieci. Gwarantuje czyste i łatwe klejenie papieru, kartonu oraz fotografii. Opakowanie zostało w 100% wykonane z surowców wtórnych. Jest całkowicie biodegradowalny i nie podlega bioakumulacji, dlatego stanowi optymalny wybór w trosce o naszą planetę. Dzięki temu, że jest nietoksyczny i można go łatwo sprać, nadaje się nawet dla najmłodszych dzieci. Dostępny w trzech rozmiarach: 8g, 21g i 36g.

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. Cena det. ok. 3-9 zł/szt. w zależności od rozmiaru

Ekologiczne długopisy BIC® ECOlutions Clic Stic

Ekologiczne długopisy BIC w wersji automatycznej wykonane w 62% z materiałów z recyklingu. Opatrzone francuskim znakiem NF Environnement, przyznawanym produktom, które wyróżnia zmniejszony wpływ na środowisko naturalne. Dostępne z tuszem w kolorze niebieskim lub czarnym. W procesie produkcji zostały skontrolowane pod względem jakości ponad 70 razy! Idealny wybór dla każdego, kto ceni wysoką jakość i zaangażowanie w zrównoważony rozwój.

Dystrybutor: BIC Polska Sp. z o.o. Cena det. ok. 1,89 zł/szt.

