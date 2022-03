Przygotowania szczególnie serio powinny potraktować osoby, które mają skórę suchą, wrażliwą, ze skłonnością do zaczerwienień, pękających naczynek i wrastania włosków.

Najważniejsze: peeling i nawilżanie

Peeling ma za zadanie usunąć martwe komórki naskórka, poprzez ich starcie czy złuszczenie, co czyni skórę gładką, elastyczną i lepiej ukrwioną; poprawia też jej koloryt. Efekty te ma podtrzymać i przedłużyć kosmetyk nawilżający. Peeling jest konieczny również dlatego, że niezłuszczony naskórek może „zapchać” maszynkę w czasie golenia, co oczywiście utrudnia depilację i irytuje – zamiast skupić się na usuwaniu włosków, trzeba co chwilę płukać ostrza. Warto też wiedzieć, że usunięcie martwego naskórka pozwala „odkryć” bardzo krótkie jeszcze włoski, co uczyni depilację bardziej efektywną – po prostu nie odrosną aż tak szybko. Pomoże też kilkuminutowy dosyć ciepły prysznic lub kąpiel, które znakomiecie zmiękczają skórę i włosy, otwierają ich mieszki. Bezpośrednio przed goleniem trzeba po prostu porządnie się zmoczyć. Po mokrym naskórku maszynka przesuwa się łatwo i sprawnie ścina miękkie włoski.

Przyjazna środowisku maszynka to podstawa

Wszystkie przygotowania na nic, jeśli zawiedzie maszynka. Dlatego warto postawić na sprawdzone i popularne modele od producentów, którzy specjalizują się w ich wytwarzaniu od lat.

Peeling po

Nie warto robić go od razu po depilacji, ale 2-3 dni później powinien zostać powtórzony. Dlaczego? Ponieważ zapobiega wrastaniu włosków. Warto wówczas użyć peelingu łagodnego, np. cukrowego, który dodatkowo cudownie nawilża skórę. A najlepiej domowego, w 100% naturalnego i bezpiecznego. To naprawdę nie jest trudne, wystarczy bowiem sięgnąć po składniki, które każdy ma w kuchni. Oto 2 przykładowe przepisy:

Peeling owsiany

Składniki: ½ szklanki płatków owsianych

¼ szklanki miodu

¼ szklanki oleju kokosowego

Wszystkie składniki należy wymieszać. Jeśli płatki są grube, należy je zemleć np. w młynku do kawy.

Peeling miodowy

Składniki: ½ szklanki brązowego cukru

¼ szklanki oleju kokosowego

2 łyżki miodu

Wszystkie składniki należy wymieszać. Dla pięknego aromatu warto dodać nieco mielonego cynamonu.

